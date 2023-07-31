台南釋迦農損慘烈王定宇邀集現勘 已達天然災害救助標準

台南歸仁區釋迦正值產季，但因杜蘇芮颱風影響，造成落果、斷枝影響農民採收及收入。因有延遲性災害發生，今天早上歸仁區公所速報災損面積為25公頃，受損程度達15%。立法委員王定宇今邀請農糧署南區分署、農改場、南市府農業局、歸仁區公所等單位，實地會勘。實際確認整體農損程度是否已經超過20%。農業局表示，經過今天實際勘查後，確認已達天然災害救助標準。會趕緊請農委會公告台南釋迦為天然災害救助區 。

釋迦農徐進德表示，他的果園起碼有4成以上出現落果甚至果樹倒掉的情形，還有正結果的果實因為遭風雨吹打已擦傷，無法生長。實際看就能夠了解損害的情形多麼嚴重。同樣，農民黃中義也說，自己大約1公頃的果園，幾乎都已經準備要採收，沒想到颱風吹過，讓自己的心血白費。

歸仁區公所指出，7月28日已經速報釋迦損害面積為15公頃，損害程度為5%，不過隨著時間推移，農民的果園大多出現果實發黑等延遲性農損。根據今日早上呈報，損害面積已達30公頃，損害程度15%。

由於農民陳情受損面積慘烈，立委王定宇今天邀請農糧署南區分署、農改場、南市府農業局、歸仁區公所等單位，實際了解整體受損是否已經超過20%以上達到天然災害救助標準。

王定宇表示，此次風災造成釋迦農很大的損失，此次邀請四方會勘，確認受損面積達到標準。一旦確認達災害補助，果農個別受損程度超過20%，就能申請每公頃9萬5千元。

由於實際受損情況有待釐清，今下午農業局、區公所等單位繼續會勘。市府農業局表示，經過實際勘查後，確認已經達到天然災害救助標準。會趕緊請農委會公告台南釋迦列為天然災害救助區 。