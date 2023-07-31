颱風後嘉南海邊堆積漂流木 待政府公告自由撿拾

受杜蘇芮颱風外圍環流影響，海邊漂流木堆積，嘉義林區管理處今天指出，如發現貴重漂流木會進行辨識、集運，完成後將與嘉義縣、台南市府公告開放自由撿拾，民眾才得撿拾。

嘉義林管處今天發布新聞稿指出，颱風過後嘉義布袋及台南北門雙春海邊因連日大雨有海漂廢棄物堆積，廢棄物將在7天內儘速完成清除，如有發現漂流木屬貴重木會進行辨識、註記、集運等工作，完成後將與嘉義縣、台南市政府公告開放自由撿拾。

嘉義林管處長張岱表示，漂流木屬於國有財產，國有林區域內漂流木以不公告自由撿拾為原則；林務局去年在兼顧民眾、藝術工作者需求與強化木材溯源管理，修正漂流木撿拾相關規定，從指定日起至下次颱風警報發布前，開放一定規格以下的貴重木可撿拾。

張岱說，開放漂流木自由撿拾的區域均是在國有林區外的河口或海（灘）岸等地點，為免誤觸法令，民眾撿拾漂流木前應先確認林務局各林區管理處或直轄市、縣市政府公告內容，注意撿拾開放對象、區域、期間及可撿拾漂流木的尺寸、重量等。

此外，依規定漂流木不論是否為貴重木，倘無經過裁切，單支規格符合末徑小於20公分且清除長度小於2公尺，或單支重量小於50公斤，且無政府註記或烙印標記者即可自由撿拾。

嘉義林管處強調，民眾自由撿拾的漂流木均須到臨時檢查站「拾得漂流木搬運登記表」登記。