台南舊城區唯一山丘桂子山 居民憂心土質流失「麵包變燒餅」
台南市水交社文化園區內桂子山，海拔26公尺，是台南市區現存唯一山丘，也是台南人共同的記憶，但水交社眷村猜除後，桂子山疏於維護，山土流失嚴重，文化局今年啟動整體工程，預計明年上半年完工。不過，施工中裸露的山體不堪雨水沖刷，陸續在流失，居民、環團都憂心，由於杜蘇芮颱風過後，還會有一波強盛西南氣流，希望能預做防範，減少山土流失。
文化局表示，桂子山土質為沙土，滲水快速，因擔心大雨沖刷會流失，設計時在外層填土，因此桂子山會比原來面積大；也考慮到山腳的泥土過去曾被不當挖走，用於其他建設，因此會做好擋土牆，恢復坡腳樣貌。另也會做石籠擋土牆，以及在流失較嚴重的山坡覆塑膠布，目前獨立樹部分已做石墻，加大樹的生長環境面積。
桂子山上有涼亭，經長期觀察，相當穩固，雖然山坡有雨水沖刷痕跡和坑洞，都是之前赴改上去的土，非本身的泥土，居民不用擔心。但居民的擔心可以理解，而且未來幾日可能有豪大雨，會要求施工單位在裸露山坡覆蓋塑膠布，減少泥土遭沖刷流失。
從小在水交社長大的台南社大研究晁瑞光與居民說，之前西南氣流帶來大雨，就發現鐵製圍牆外有被沖刷下來的大量泥土，這次杜蘇芮颱風也帶來大雨，裸露山坡也有明顯被沖刷並有泥土流失痕跡，接下來還會有另一波西南氣流帶來更大的雨勢，應有防沖刷的作為。
文化局表示，桂子山因地勢較高且視線良好，山頂曾在日治時期修建涼亭建築，成為公學校修業旅行的好去處，也設過觀測日環食的測量三角點；二戰後，國軍通信班機房駐紮於此也增建碉堡建築於山腰。此次整體工程除修復上述建築面貌外，更將整體環境景觀設計置入多樣機能空間，包含環山緩坡步道、節流導溝和疊水沉砂池以及生態池連通暗管，既考量身心障礙人士使用的便利性與可及性，確保公眾參與及使用權利，也選用「適地適種」的樹木植栽，以兼顧山體穩固與生態環境復育作為重要設計核心。
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