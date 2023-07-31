聽新聞
test
0:00 / 0:00
仲夏藝術節明華園8月26日嘉縣參演 「超炫白蛇傳」免門票入場
睽違11年復辦！明華園劇團今到縣府參加2023仲夏表演藝術節宣傳記者會，8月26日將在麥當勞太保餐廳前空地演出「超炫白蛇傳」，消息一出引起劇迷高度期待；另，9月1日也有紙風車劇團在縣府前廣場演出「挪吒鬧龍宮」，及每周末在地表演團體，縣長翁章梁邀共襄盛舉。
翁章梁說，睽違11年舉辦超大型演出，明華園超炫白蛇傳要來嘉義了，相信很多人都很期待，還有剛從匈牙利回來的紙風車劇團，將帶來挪吒鬧天宮演出，相信這2大品牌在台灣很有吸引力，活動免費入場，邀民眾到嘉義欣賞藝文表演。
明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳說，「天時、地利、人和」，終於要到嘉義縣演出，睽違11年舉辦，劇團從2014年至今做足準備，這次是傳承青春版，有許多不超過30歲青年團員，幕前幕後動員500名工作人員，一生一定要體驗一次。
明華園戲劇總團長陳勝福說，當天在麥當勞前空地，將排滿200排觀眾席，可容納約5萬人觀看，設有500寸高畫質大螢幕，第一排到最後一排觀眾都能看清楚，也邀請台下觀眾和台上演員一起演戲，完美重現超炫白蛇傳。
紙風車劇團團長任建誠說，今年6月才赴匈牙利布達佩斯演出挪吒鬧龍宮，邀請烏克蘭難民家庭、兒童看戲，以台灣傳統布袋戲文化，結合創新3D動畫演出，回台後首場演出就是9月1日，邀請大家一起來看戲。
文觀局長徐佩鈴指出，仲夏表演藝術節為期4周，今年在9個鄉鎮邀在地團體演出，包括諸羅縣治鑼聲響、民雄表藝樂音揚、溪口民藝風情異、朴子風土諸羅情、漁人碼頭濆海樂、布袋海風來樂舞、中埔農情樂同歡、阿里山原音鄒樂、大埔湖濱藝饗宴，詳情可見文觀局臉書公告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言