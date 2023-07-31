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仲夏藝術節明華園8月26日嘉縣參演 「超炫白蛇傳」免門票入場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
2023嘉義縣仲夏表演藝術節將登場，今天在縣府大廳舉辦宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
2023嘉義縣仲夏表演藝術節將登場，今天在縣府大廳舉辦宣傳記者會。記者黃于凡／攝影

睽違11年復辦！明華園劇團今到縣府參加2023仲夏表演藝術節宣傳記者會，8月26日將在麥當勞太保餐廳前空地演出「超炫白蛇傳」，消息一出引起劇迷高度期待；另，9月1日也有紙風車劇團在縣府前廣場演出「挪吒鬧龍宮」，及每周末在地表演團體，縣長翁章梁邀共襄盛舉。

翁章梁說，睽違11年舉辦超大型演出，明華園超炫白蛇傳要來嘉義了，相信很多人都很期待，還有剛從匈牙利回來的紙風車劇團，將帶來挪吒鬧天宮演出，相信這2大品牌在台灣很有吸引力，活動免費入場，邀民眾到嘉義欣賞藝文表演。

明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳說，「天時、地利、人和」，終於要到嘉義縣演出，睽違11年舉辦，劇團從2014年至今做足準備，這次是傳承青春版，有許多不超過30歲青年團員，幕前幕後動員500名工作人員，一生一定要體驗一次。

明華園戲劇總團長陳勝福說，當天在麥當勞前空地，將排滿200排觀眾席，可容納約5萬人觀看，設有500寸高畫質大螢幕，第一排到最後一排觀眾都能看清楚，也邀請台下觀眾和台上演員一起演戲，完美重現超炫白蛇傳。

紙風車劇團團長任建誠說，今年6月才赴匈牙利布達佩斯演出挪吒鬧龍宮，邀請烏克蘭難民家庭、兒童看戲，以台灣傳統布袋戲文化，結合創新3D動畫演出，回台後首場演出就是9月1日，邀請大家一起來看戲。

文觀局長徐佩鈴指出，仲夏表演藝術節為期4周，今年在9個鄉鎮邀在地團體演出，包括諸羅縣治鑼聲響、民雄表藝樂音揚、溪口民藝風情異、朴子風土諸羅情、漁人碼頭濆海樂、布袋海風來樂舞、中埔農情樂同歡、阿里山原音鄒樂、大埔湖濱藝饗宴，詳情可見文觀局臉書公告。

2023嘉義縣仲夏表演藝術節將登場，8月26日明華園總團、9月1日紙風車劇團都免門票入場。圖／嘉義縣政府提供
2023嘉義縣仲夏表演藝術節將登場，8月26日明華園總團、9月1日紙風車劇團都免門票入場。圖／嘉義縣政府提供
2023嘉義縣仲夏表演藝術節將登場，8月26日明華園總團、9月1日紙風車劇團都免門票入場。圖／嘉義縣政府提供
2023嘉義縣仲夏表演藝術節將登場，8月26日明華園總團、9月1日紙風車劇團都免門票入場。圖／嘉義縣政府提供
2023嘉義縣仲夏表演藝術節將登場，縣長翁章梁（左三）今參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
2023嘉義縣仲夏表演藝術節將登場，縣長翁章梁（左三）今參加宣傳記者會。記者黃于凡／攝影
2023嘉義縣仲夏表演藝術節將登場，8月26日明華園總團、9月1日紙風車劇團都免門票入場。圖／嘉義縣政府提供
2023嘉義縣仲夏表演藝術節將登場，8月26日明華園總團、9月1日紙風車劇團都免門票入場。圖／嘉義縣政府提供

白蛇傳 明華園 紙風車

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