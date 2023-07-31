仲夏藝術節明華園8月26日嘉縣參演 「超炫白蛇傳」免門票入場

睽違11年復辦！明華園劇團今到縣府參加2023仲夏表演藝術節宣傳記者會，8月26日將在麥當勞太保餐廳前空地演出「超炫白蛇傳」，消息一出引起劇迷高度期待；另，9月1日也有紙風車劇團在縣府前廣場演出「挪吒鬧龍宮」，及每周末在地表演團體，縣長翁章梁邀共襄盛舉。

翁章梁說，睽違11年舉辦超大型演出，明華園超炫白蛇傳要來嘉義了，相信很多人都很期待，還有剛從匈牙利回來的紙風車劇團，將帶來挪吒鬧天宮演出，相信這2大品牌在台灣很有吸引力，活動免費入場，邀民眾到嘉義欣賞藝文表演。

明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳說，「天時、地利、人和」，終於要到嘉義縣演出，睽違11年舉辦，劇團從2014年至今做足準備，這次是傳承青春版，有許多不超過30歲青年團員，幕前幕後動員500名工作人員，一生一定要體驗一次。

明華園戲劇總團長陳勝福說，當天在麥當勞前空地，將排滿200排觀眾席，可容納約5萬人觀看，設有500寸高畫質大螢幕，第一排到最後一排觀眾都能看清楚，也邀請台下觀眾和台上演員一起演戲，完美重現超炫白蛇傳。

紙風車劇團團長任建誠說，今年6月才赴匈牙利布達佩斯演出挪吒鬧龍宮，邀請烏克蘭難民家庭、兒童看戲，以台灣傳統布袋戲文化，結合創新3D動畫演出，回台後首場演出就是9月1日，邀請大家一起來看戲。