雲林家扶助學金募款吃緊 金榜題名生挺身代言勸募

雲林家扶中心每年發出500萬元的助學金，近年來成效良好，培育無數勤學的清寒生，考上優質大學，今年又有142人金榜題名，交出亮麗成績，詎料，助學金勸募吃緊，尚有250萬元缺口，眼看即將開學，今天幾位考取清華、陽明交通、成大的優等生挺身而出，為勸募助學代言，籲請各界助清寒學子一臂之力。

雲林家扶學生今年升大學交出亮眼成績，考取清華、陽明交通、成大等公私立大學多達142人，家扶中心連同114名升高中的學生，預計發出500萬元助學金，協助他們不受家庭經濟壓力，安心求學。

雲林家扶中心主任廖志文指出，雲林家扶服務約1千戶家庭，其中63.25％單親家庭，13.45％隔代教養，經調查家庭經濟收入3萬元以下超過85%，低於1萬5千元更佔高達35.65%，其中1萬5千元到2萬元約14.24％，2萬至2萬5千元約20.12％，好一點的2萬5千至3萬元則有15.64％。

廖志文說，從這些家庭的經濟結構來看，孩子勤學考取好大學固然可喜可慶，但有更多受扶戶擔心無力負擔孩子未來的學費、生活，所以每年的助學金，成為穩定孩子求學的一大支柱，今年考取人數高中職114人、大學142人，使目前包含在學，所須發放助學的大專人數多達420人、高中職也有411人。

家扶中心說，在外就學每月生活費平均須逾1萬元，目前雲林家扶學子靠打工補貼學費的人約25.9％，申請學貸約12.2％，所以需要更多的助學資源。

今天4名優等生挺身為助學金勸募代言，考取陽明交大的吳育君，來自外配單親家庭，他秀出許多參加檢定和比賽的獎狀，表示將朝工程師目標邁進，他姊姊去年也考取台大，姊弟兩人以實質成績，向社會大眾證明清寒孩子的努力，希望大家幫助更多想上進的人。

考取成大的溫全佑除了讀書還要照顧罹癌的阿嬤，自幼對生命發展特別興趣，一路走來到高中都靠獎助學金，如願考上生命科學系，他必將勇往直前；錄取中興應用數學系徐鈺崧是魔術方塊達人，感謝家扶讓他一圓數學夢；考上成大經濟系、清大電資學院張綉莛，期以經濟翻轉人生。