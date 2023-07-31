南醫新化分院糖尿病患拒眼底檢查 在地企業捐新式儀器
衛福部台南醫院新化分院有1300名糖尿病患，其中高達七成患者不願意接受視網膜檢查，因為傳統眼底檢查需點散瞳劑，會刺激眼睛造成不適與生活不便，經常因而錯失治療黃金期。新化在地企業鈶偉公司創辦人劉建國得知偏鄉醫療資源較缺乏，且已有業者開發「免散瞳彩色眼底攝影機器」上市，立即主動採購捐贈。新化分院院長張耀仁今天代表感謝劉建國善行義舉。
張耀仁表示，分院為「糖尿病健康促進機構」，在分院就診的糖尿病患者眾多，然而願意接受視網膜檢查卻只有3成，因而錯失最佳黃金治療期，影響視力，嚴重更可能導致失明，現在分院有了「AI免散瞳彩色眼底攝影機器」，主動提供糖尿病人檢查，提升檢查意願，讓每一位到分院就診的糖尿病患者有更完整的照護，以達到守護民眾健康的目的。
糖尿病是常見全身性代謝異常疾病，台南新化及以東山區糖尿病患者眾多，經常因就醫不便長期血糖失控引起全身併發症，進而殘障失能影響生活品質。視網膜病變更是常見併發症，新化分院引進新式眼底攝影機，有助於降低嚴重併發症發生機率。
鈶偉公司生產金屬製品、螺絲螺帽加工，成立至今10餘年，主要產品螺絲外銷，品質服務深受客戶肯定。創辦人劉建國更是熱心公益，得知分院有需求立即捐贈市價60多萬元的新式機器，善盡企業社會責任，希望這項設備造福更多糖尿病患者，達到早期篩檢早期治療目的。
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