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南醫新化分院糖尿病患拒眼底檢查 在地企業捐新式儀器

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南醫院新化分院高達七成糖尿病患拒絕眼底檢查，在地企業鈶偉公司創辦人劉建國（左三）捐贈新式眼底檢查儀器提高患者接受意願。圖／院方提供
台南醫院新化分院高達七成糖尿病患拒絕眼底檢查，在地企業鈶偉公司創辦人劉建國（左三）捐贈新式眼底檢查儀器提高患者接受意願。圖／院方提供

衛福部台南醫院新化分院有1300名糖尿病患，其中高達七成患者不願意接受視網膜檢查，因為傳統眼底檢查需點散瞳劑，會刺激眼睛造成不適與生活不便，經常因而錯失治療黃金期。新化在地企業鈶偉公司創辦人劉建國得知偏鄉醫療資源較缺乏，且已有業者開發「免散瞳彩色眼底攝影機器」上市，立即主動採購捐贈。新化分院院長張耀仁今天代表感謝劉建國善行義舉。

張耀仁表示，分院為「糖尿病健康促進機構」，在分院就診的糖尿病患者眾多，然而願意接受視網膜檢查卻只有3成，因而錯失最佳黃金治療期，影響視力，嚴重更可能導致失明，現在分院有了「AI免散瞳彩色眼底攝影機器」，主動提供糖尿病人檢查，提升檢查意願，讓每一位到分院就診的糖尿病患者有更完整的照護，以達到守護民眾健康的目的。

糖尿病是常見全身性代謝異常疾病，台南新化及以東山區糖尿病患者眾多，經常因就醫不便長期血糖失控引起全身併發症，進而殘障失能影響生活品質。視網膜病變更是常見併發症，新化分院引進新式眼底攝影機，有助於降低嚴重併發症發生機率。

鈶偉公司生產金屬製品、螺絲螺帽加工，成立至今10餘年，主要產品螺絲外銷，品質服務深受客戶肯定。創辦人劉建國更是熱心公益，得知分院有需求立即捐贈市價60多萬元的新式機器，善盡企業社會責任，希望這項設備造福更多糖尿病患者，達到早期篩檢早期治療目的。

台南醫院新化分院高達七成糖尿病患拒絕眼底檢查，在地企業鈶偉公司創辦人劉建國捐贈新式眼底檢查儀器提高患者接受意願。圖／院方提供
台南醫院新化分院高達七成糖尿病患拒絕眼底檢查，在地企業鈶偉公司創辦人劉建國捐贈新式眼底檢查儀器提高患者接受意願。圖／院方提供

糖尿病 患者 劉建國

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