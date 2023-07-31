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嘉義囝仔回鄉打拚 莊仁賓接任部立嘉義醫院院長

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
衛福部嘉義醫院新任院長莊仁賓。圖／嘉義醫院提供
衛福部嘉義醫院新任院長莊仁賓。圖／嘉義醫院提供

衛福部嘉義醫院由嘉義子弟莊仁賓接任院長，今天在就職履新茶會上莊仁賓表示，身為嘉義人回嘉服務鄉親一直是他的目標，將以醫療及行政歷練豐富經驗，帶領百年歷史的嘉義醫院再現風華，成為嘉義縣市民最信賴的社區醫院。

嘉義醫院院長交接典禮本月27日由衛福部長薛瑞元主持，薛瑞元介紹新任院長莊仁賓，畢業於成功大學，於2011年取得衛生署全額公費獎學金，赴美進修取得波士頓大學醫學營養科學碩士、成功大學臨床醫學研究所博士。歷經成大醫院及台南醫院主治醫師、台南醫院新化分院分院長、朴子醫院及屏東醫院副院長，醫療及行政歷練豐富。原院長黃元德轉調衛福部台中醫院。

莊仁賓表示，身為嘉義人回嘉服務鄉親一直是他的目標，以所學回饋國家社會，讓公立的醫院能發揮公醫使命。有信心以過去在醫院服務的豐富臨床和行政歷練以及成功翻轉新化分院轉虧為盈的經驗，帶領百年歷史的嘉義醫院再現風華。

嘉義醫院今天為新院長莊仁賓舉辦就職履新茶會。嘉義市衛生局長廖育瑋、衛福部醫福會副執行長王裕煒、嘉義大學校長林翰謙、敏惠護專校長葉志誠、各級民意代表、里長、多家醫院院長及協同中學校友會等到現場祝賀。

衛福部嘉義醫院由嘉義子弟莊仁賓接任院長，在就職履新茶會與來賓、同仁合影。圖／嘉義醫院提供
衛福部嘉義醫院由嘉義子弟莊仁賓接任院長，在就職履新茶會與來賓、同仁合影。圖／嘉義醫院提供

嘉義 衛福部 衛生局

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