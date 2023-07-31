斥資1.4億元！嘉義縣首座兒少福利館動土 預計2025年完工

嘉義縣首座兒少家庭福利館今由縣長翁章梁持鏟動土，斥資1億4678萬元，在縣立游泳池旁停車場上打造3層樓建築，結合青少年練舞室、康樂室、桌球室等，滿足青少年活動需求，也有親子共讀室、創意手作區，提供大人與小孩互動空間，預計2025年底前完工。

翁章梁說，嘉義縣人口老化、青壯年嚴重外流，爭取前瞻計劃中央補助8000萬元，加上縣府配合款6678萬元，設立嘉義縣首座兒少家庭福利館，提升嘉義縣育兒能力，滿足托育、兒少及育兒等需求，盼如期完工，建置完善兒少活動空間。

建設處指出，兒少館3層樓、總面積2309平方公尺，1樓規畫青少年練舞室、青少年練團室、青少年康樂室、桌球室、律動教室，2樓規畫親子共讀室、親子遊戲室、親子創意手作區，3樓規畫閱覽室及會議室，滿足各個年齡層動態與靜態的活動需求。

兒少館由吳建志賴人碩聯合建築師事務所設計、華記營造承包工程，外觀以逐層而上的3層結構為主體，留出半戶外平台及陽台，藉由平台串接各個空間，提供兒少活動、休憩；另，也以挑空設計引入光和風，讓各樓層都有如在地面層活動的舒適感。