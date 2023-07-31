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斥資1.4億元！嘉義縣首座兒少福利館動土 預計2025年完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，打造3層樓共2309平方公尺活動空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，打造3層樓共2309平方公尺活動空間。記者黃于凡／攝影

嘉義縣首座兒少家庭福利館今由縣長翁章梁持鏟動土，斥資1億4678萬元，在縣立游泳池旁停車場上打造3層樓建築，結合青少年練舞室、康樂室、桌球室等，滿足青少年活動需求，也有親子共讀室、創意手作區，提供大人與小孩互動空間，預計2025年底前完工。

翁章梁說，嘉義縣人口老化、青壯年嚴重外流，爭取前瞻計劃中央補助8000萬元，加上縣府配合款6678萬元，設立嘉義縣首座兒少家庭福利館，提升嘉義縣育兒能力，滿足托育、兒少及育兒等需求，盼如期完工，建置完善兒少活動空間。

建設處指出，兒少館3層樓、總面積2309平方公尺，1樓規畫青少年練舞室、青少年練團室、青少年康樂室、桌球室、律動教室，2樓規畫親子共讀室、親子遊戲室、親子創意手作區，3樓規畫閱覽室及會議室，滿足各個年齡層動態與靜態的活動需求。

兒少館由吳建志賴人碩聯合建築師事務所設計、華記營造承包工程，外觀以逐層而上的3層結構為主體，留出半戶外平台及陽台，藉由平台串接各個空間，提供兒少活動、休憩；另，也以挑空設計引入光和風，讓各樓層都有如在地面層活動的舒適感。

兒少館基地周圍機能佳，北側是田徑場、棒球場、游泳池，東側有籃球場及廟埕廣場，南側是每周二、四最熱鬧的彩虹夜巿。兒少代表黃子彥說，很期待未來兒少館落成，希望未來每個鄉鎮都有兒少設施，造福更多兒童和青少年。

嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，打造3層樓共2309平方公尺活動空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，打造3層樓共2309平方公尺活動空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，打造3層樓共2309平方公尺活動空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，打造3層樓共2309平方公尺活動空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，打造3層樓共2309平方公尺活動空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，打造3層樓共2309平方公尺活動空間。記者黃于凡／攝影
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，縣長翁章梁（右二）等人今持鏟動土。記者黃于凡／攝影
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，縣長翁章梁（右二）等人今持鏟動土。記者黃于凡／攝影
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，縣長翁章梁（前排左四）等人今祈福動土。記者黃于凡／攝影
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，縣長翁章梁（前排左四）等人今祈福動土。記者黃于凡／攝影
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，縣長翁章梁（前排右五）等人今祈福動土。記者黃于凡／攝影
嘉義縣斥資1.4億元興建首座兒少家庭福利館，縣長翁章梁（前排右五）等人今祈福動土。記者黃于凡／攝影

親子 嘉義 翁章梁

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