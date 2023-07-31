台灣好行關嶺線及菱波官田線增班 8月底前免費搭

台灣好行「關子嶺線」及「菱波官田線」即日起增班，以全新路線打造視覺、聽覺及嗅覺主題公車，除周三外，每天各提供12及10班次，即日起至8月底還推出免費搭乘好康，邀請遊客來體驗。

「關子嶺線」及「菱波官田線」除逢周三停駛，其餘關子嶺線、菱波官田線每天提供12及10班次，即日起至8月底免費搭乘。

其中，關子嶺線公車更呈現溫泉主題風，菱波官田線公車打造成童玩主題風，兩線皆搭配大西拉雅觀光圈蘭都觀光工廠蘭花香水精油，結合聽覺、視覺及嗅覺，打造多層次感官享受全新旅遊體驗。

西拉雅國家風景區管理處上午在關子嶺嶺頂公園辦理啟用記者會，台南市長黃偉哲等人出席，處長徐振能表示，今年關子嶺線及菱波官田線兩條路線有調整，關子嶺線新增菁寮站，拜訪菁寮老街更輕鬆；菱波官田線則調整路線至善化，可參觀善化啤酒廠或於善化轉運站轉乘其他交通工具至台南各區遊玩。

配合這次增班及調整路線，也推出「俗女也瘋狂藝文享樂遊」、「閨蜜愛旅行儷景湯泉雙人遊」、「菱波官田線山湖親子遊」、「菱波微步任我遊」、「西拉雅好行橘世代樂活遊」5款超值套票，提供遊客不同選擇。

更多訊息如下：

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處網站：

https://www.siraya-nsa.gov.tw/

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台灣好行關子嶺線：

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台灣好行菱波官田線：

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