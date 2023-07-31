快訊

把12樓社區頂層水塔當泳池 新北三重3男童帶泳圈戲水

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「飛來橫財」驚喜連連

郭台銘訪美為參選總統暖身？ 挺郭人士指最快8月中發聲明

台灣好行關嶺線及菱波官田線增班 8月底前免費搭

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台灣好行關嶺線及菱波官田線增班及調整路線， 8月底免費搭乘。記者謝進盛／攝影
台灣好行關嶺線及菱波官田線增班及調整路線， 8月底免費搭乘。記者謝進盛／攝影

台灣好行關子嶺線」及「菱波官田線」即日起增班，以全新路線打造視覺、聽覺及嗅覺主題公車，除周三外，每天各提供12及10班次，即日起至8月底還推出免費搭乘好康，邀請遊客來體驗。

「關子嶺線」及「菱波官田線」除逢周三停駛，其餘關子嶺線、菱波官田線每天提供12及10班次，即日起至8月底免費搭乘。

其中，關子嶺線公車更呈現溫泉主題風，菱波官田線公車打造成童玩主題風，兩線皆搭配大西拉雅觀光圈蘭都觀光工廠蘭花香水精油，結合聽覺、視覺及嗅覺，打造多層次感官享受全新旅遊體驗。

西拉雅國家風景區管理處上午在關子嶺嶺頂公園辦理啟用記者會，台南市長黃偉哲等人出席，處長徐振能表示，今年關子嶺線及菱波官田線兩條路線有調整，關子嶺線新增菁寮站，拜訪菁寮老街更輕鬆；菱波官田線則調整路線至善化，可參觀善化啤酒廠或於善化轉運站轉乘其他交通工具至台南各區遊玩。

配合這次增班及調整路線，也推出「俗女也瘋狂藝文享樂遊」、「閨蜜愛旅行儷景湯泉雙人遊」、「菱波官田線山湖親子遊」、「菱波微步任我遊」、「西拉雅好行橘世代樂活遊」5款超值套票，提供遊客不同選擇。

更多訊息如下：

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處網站：

https://www.siraya-nsa.gov.tw/

西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲專頁：

https://www.facebook.com/sirayatrip/

台灣好行關子嶺線：

https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0039

台灣好行菱波官田線：

https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0076

關子嶺 國家風景區 台灣好行

延伸閱讀

關子嶺警光山莊重新啟用 「溫泉頭」二人房最低房價曝光

颱風澆不熄、消防車操壞5輛 官田木材暫置場悶燒6天

台灣好行10款套票即起開賣 東北角網美景點盡收眼底

歷經1年整修完成！關子嶺警光山莊下月重新開幕

相關新聞

關子嶺警光山莊重新啟用 「溫泉頭」二人房最低房價曝光

位處台南白河關子嶺風景區「溫泉頭」的警光山莊，歷經1年整修完成，今上午重新開幕，強調高CP值，提供警職及相關協勤人力員提...

杜蘇芮光臨曾文水庫降雨仍少 嘉南地區持續夜間減壓供水

台灣第一大曾文水庫原本期望杜蘇芮颱風帶來大雨解渴，結果累計4天降雨量48.1毫米、約1100萬噸水量，雖然蓄水量終於突破...

奇美醫院首名新住民志工 阮金釵樂此不疲服務

新住民人數增加伴隨就醫需求，台南奇美醫院擴展新住民志工服務，首名新住民志工阮金釵自民國107年起加入志工隊，至今多次協助...

斥資1.4億元！ 嘉義縣首座兒少福利館動土 預計2025年完工

嘉義縣首座兒少家庭福利館今由縣長翁章梁持鏟動土，斥資1億4678萬元，在縣立游泳池旁停車場上打造3層樓建築，結合青少年練...

嘉義囝仔回鄉打拚 莊仁賓接任部立嘉義醫院院長

衛福部嘉義醫院由嘉義子弟莊仁賓接任院長，今天在就職履新茶會上莊仁賓表示，身為嘉義人回嘉服務鄉親一直是他的目標，將以醫療及...

雲林建國眷村改建特有感 連獲國家兩大建築景觀獎

雲林縣虎尾建國一村近年來積極投入眷村改建，全村16.3公頃的3個眷區陸續依原貌施工修建，老牆舊舍刻劃年代痕跡，並注入新時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦