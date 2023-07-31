奇美醫院首名新住民志工 阮金釵樂此不疲服務

新住民人數增加伴隨就醫需求，台南奇美醫院擴展新住民志工服務，首名新住民志工阮金釵自民國107年起加入志工隊，至今多次協助解決新住民就醫溝通障礙，她也樂此不疲。

42歲阮金釵來自越南，平日在家中經營食品批發店，雖然忙碌，但仍會與家人協調出時間，到永康奇美醫院擔任志工，自107年至今年6月底，服務時數已達579小時，主要在檢驗科協助民眾抽取號碼牌。

阮金釵今天告訴中央社記者，當初因帶婆婆到奇美醫院看診，志工溫馨引導幫忙感受深刻，就想跟他們一樣做點事情回饋社會，於是報名奇美醫院志工，剛開始對環境不太熟悉，難免有些挫折，但適應一段時間後，慢慢就得心應手。

阮金釵說，在抽血站服務時，常遇到來自越南同鄉，有些人因看不懂中文，不知道如何填寫資料，茫然不知所措，她上前提供協助時，能減輕對方內心的焦慮不安，當對方獲得適當服務後真誠道謝，總讓她非常開心，也留下深刻印象。

阮金釵指出，在醫院擔任志工，除了增進與民眾情感，也解決新住民就醫溝通障礙，更融入台灣，深感能為人服務、回饋社會是一件美好的事，建議大家趁體力好的時候一起來助人。

奇美醫院社會服務部主任陳立誠表示，據台南市政府統計，111年底台南市新住民人數為3萬5948人，較102年底增加超過5000人，外籍人士常因語言表達、醫療專有名詞不理解、文化衝突等因素，難以獲得對等健康資訊和資源，新住民志工能感同身受，提供妥適協助。

陳立誠表示，奇美醫院去年起擴展新住民志工服務，希望更多熱心新住民加入志工隊，讓就醫的新住民擁有更優質醫療服務。

奇美醫院指出，第43期志工招募自8月1日至8月31日止，具愛心、耐心、肯學習，對醫院服務工作有興趣民眾可向社會服務部報名。