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台南11種農作受災 嘉義蚵損7千萬

聯合報／ 記者李文德黃于凡蔡維斌／連線報導
台南歸仁區小玉西瓜因杜蘇芮颱風泡水，天氣放晴後日曬造成裂果。記者李文德／攝影
台南歸仁區小玉西瓜因杜蘇芮颱風泡水，天氣放晴後日曬造成裂果。記者李文德／攝影

杜蘇芮颱風釀農漁災損，台南歸仁區釋迦落果、斷枝等災情，歸仁沙崙地區西瓜也泡水裂果，市府統計，共11種農作物傳出損害，將邀相關單位勘災；另，嘉縣蚵農因海上警報無法搶收，逾4成蚵棚被沖走，縣府統計損失超過7000萬，漁業署表示盡速核定災害補助。

「心痛如刀割！」釋迦農謝奇章說，2分地的釋迦園果實掉得滿地都是，以大目種頂級果品種，每台斤至少有120元以上，價格很好；歸仁區農會釋迦產銷第四班班長黃宏達指出，釋迦大約都有6至7分熟，原本多等10天就能摘下，卻落果或樹枝斷裂無法輸送養分。

沙崙地區西瓜先泡水，天氣轉晴後日曬變裂果，瓜農石森財說，颱風來之前採收還不到3成，如今5成以上的瓜果無法採收，初步估計他損失就超過200萬元。

南市農業局表示，颱風共11種農作物受損，總面積為127.64公頃、受損金額達320萬元，分別受損3%至15%不等，至於漁業部分安南區魚塭潰堤共12口，面積2.5公頃，災損約50萬。

另，26日嘉義海面僅3、4級風，原本許多蚵農預計清晨出海搶收，但中央氣象局發布南區海上警報無法出海，1名蚵農無奈說，只能眼睜睜看著蚵棚都被沖走；嘉義區漁會總幹事林佳瑩指出，若有出海搶收，漁民平均每戶可減少損失10至20萬元，也需要資金重建蚵棚。

漁業署長張致盛昨會勘說，救助金額將依規定浮筏式每棚6000元、平掛式每公頃3萬3000元，也研議低利率貸款提供給漁民；縣府今將陸續出海勘災判定。

雲林沿海牡蠣也進入採收期，防範下波颱風，昨一早不少漁民出海把蚵棚拖回風浪較小的大排出海口，或港域防波堤避風。

釋迦 杜蘇芮颱風 蚵棚

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