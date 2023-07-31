嘉市逐步整修公廁 番仔溝公園廁所煥然一新

嘉義市35座公園是國內密度最高，其中20座公園有廁所，曾有議員勘察指出不少照明不足、設備損壞沒修、衛生不佳等問題，市府指出，爭取經費改善逐步翻新，今年至今完成3處，以往漏積水嚴重的番仔溝公園廁所，改建後光潔明亮、具設計感，未來每年持續將老舊公園公廁改善更新。

番仔溝公園公廁已10多年，市府接獲陳情反映多次派員維修，但管線、設備老舊，再加上地震、地層下陷等，造成漏積水，尤其是男廁問題嚴重，去年獲環保署補助566萬元，與南興公園、228紀念公園共3處廁所於今年4月底改善完工，5月底同步開放。

番仔溝公園公廁更新男女廁、無障礙廁所，包括廁具、隔間、燈光、造型壁地磚等設備，尤是無障礙廁所升級加入親子廁所功能設備，有兒童馬桶、尿布台、較低的洗手台，功能上更完善。

市府建設處表示，2019年起向環保署申請「優質公廁及美質環境推動計畫」經費補助，整修文化、友忠、劉厝、中正、北社尾及宣信公園公廁，公廁設施損毀、潮濕及髒臭等情形，都修繕、清理，今年還會針對嘉義公園裡的公廁陸續整修，工程採半半施工，施工期間，民眾還能使用其他公廁。