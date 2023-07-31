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台南柳科擬建焚化爐 500人抗議

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南柳營科技園區將設置焚化爐遭反對，昨天逾500名居民出面抗議，多名市議員到場聲援。記者謝進盛／攝影
台南柳營科技園區將設置焚化爐遭反對，昨天逾500名居民出面抗議，多名市議員到場聲援。記者謝進盛／攝影

台南柳營科技園區將設置焚化爐，地方認為柳科原本就常飄異味，焚化爐再進駐居住環境將更惡劣，昨下午逾500名鄉親聚集篤農里小腳腿活動中心抗議，藍、綠市議員都到場聲援；南市府表示，獲得地方同意前，不會繼續推動。

柳營區13個里長全到、及隔壁東山區聖賢里長頭綁抗議布條，帶領高呼「抗議到底」，國民黨市議員蔡育輝、民進黨市議員李宗翰、王宣貿、沈家鳳也來力挺居民；篤農里長陳献堂、重溪里長蔡明宏、大農里長吳峰欽等人說，「為何竟選在人口稠密區要蓋焚化爐？為何不好的，都丟來柳營，那些環評委員要不要來柳營住看看？里長們再不出聲，還被誤稱拿到好處，一定要站出來反對到底」。

南市經發局長林榮川說，掛保證所有里長的清白；他也說，環保署通過環差分析，後續還有相關環評作業要走，且目前柳科事業廢棄物每日不到20噸，離焚化爐規畫每日處理80噸的規模不到一半，此案暫時沒迫切性、經費也還沒著落，會帶回居民心聲呈報。

市府昨晚回應，此案經環評委員嚴格審查，且於日前通過環差評估，但地方疑慮仍多，市府在獲得地方共識同意之前，不會繼續推動。

焚化爐 議員 環評

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