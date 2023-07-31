台南官田木資場悶燒7天 操壞5消防車

台南官田區南廍里1處2400平方公尺的非法樹枝木資材暫置整理場，7天前起火，因堆積的木資材將近10公尺高，悶燒至今，杜蘇芮颱風也撲不滅，操壞5輛消防車，異味更讓附近居民苦不堪言。南市消防局表示，持續開挖、散開木料再澆熄；環保局指出，已函請司法偵辦，會要求行為人負起土地管理及清理責任。

1名木資場附近的居民說，悶燒讓空氣中焦味四散，官田、六甲鄉親苦不堪言，甚至洗完曬乾的衣服附著異味，只好重洗，原以為颱風過境就會搞定，沒想到颱風走了還是持續聞到燒焦味，「都快發瘋了」。

環保局指出，此處暫置場為1個廢棄物清除公司所承租，為魚塭地，該業者有廢棄物清除許可，卻沒設貯存場或轉運站，堆放面積約2400平方公尺、估計有4萬噸，違法堆置先依違反廢棄物清理法開罰6000元，5月4日函送台南地檢署偵辦中，同時要求業者8月31日限期改善，否則按次處罰。

由於業者未清完就發生火災，環保局指出，將於現場架設監視器，管控場址公共安全，悶燒期間都有監控周邊空氣品質，會要求行為人負起土地管理、清理責任，與檢方聯手釐清地主有無涉入，不排除代為履行清除，並聲請扣押財產強制執行支付費用。

24日清晨5點多暫置場傳出火警，火勢從入口處一路延燒，南市消防局派超過15輛消防車，並用機具開挖、以空拍機監控避免波及到一旁的太陽能光電場，但木材數量太過龐大，昨天下午陣陣白煙中，人員邊噴水、挖土機邊開挖。

「人沒倒，消防車先倒！」南市消防局第二救護救災大隊說，24日當天就控制火勢，但後續悶燒最傷神，迄今投入逾80輛次消防車、20部次挖土機、消防隊員逾200人次，幾天來先後有5輛消防車因車上送水加壓馬達疑不耐長期運轉而發生故障，估計完成「排煙」還要約再10天，也盼老天爺幫忙降雨，讓焚燒的火勢能夠受到控制。