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報名要快！ 暑假倒數1個月 「台南遊好行」超有料

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市觀旅局專為親子客群所設計的「親子共學，穿越時空玩台南」首發場，今天出發，最受旅客喜愛的是阿嬤的菜園傳統土塊焢窯體驗。圖／台南市觀旅局提供
台南市觀旅局專為親子客群所設計的「親子共學，穿越時空玩台南」首發場，今天出發，最受旅客喜愛的是阿嬤的菜園傳統土塊焢窯體驗。圖／台南市觀旅局提供

台南市觀旅局專為親子客群所設計的「親子共學，穿越時空玩台南」首發場，今天出發，安排最適合親子行的山博行線，以同遊共學為概念，讓親子家庭可以在旅遊過程中相互學習、增進親子情感。7到10月有7個場次，報名要快。

觀旅局表示，暑假已進入倒數1個月，若家長還沒想好要帶孩子去哪兒玩，趕快來報名「台南遊好行」系列主題示範遊程活動。

觀光旅遊局代理局長林國華指出，山博行線以親子共學為路線設計主軸，本主題共規畫7個場次，從7月至10月均可報名參加。此次行程中最受旅客喜愛的是位於沿線站點南科贊美酒店的「阿嬤的菜園傳統土塊焢窯體驗」，讓家長回味兒時記憶，也讓小孩體驗早期農業社會休耕時的農餘樂趣。另在88府城巡迴線及99安平台江線的行程，也將分別於8月20日及8月12日辦理，結合「台南散步導覽」及古蹟走訪，讓親子家庭都能邊玩邊學。

市長黃偉哲表示，「讀萬卷書不如行萬里路」，台南有豐富的歷史人文底蘊，整座城市有如「台灣史的生活教科書」，全市3條台灣好行路線就如同時光機，將帶領參與的親子家庭來趟穿越之旅。

觀旅局表示，此次示範遊程CP值超高，參與的旅客可以多多利用遊程中提供的1日券車票至特約店家消費，可享優惠折扣。「2023台南好康券」活動已開跑，7月起至10月31活動期間入住台南市參加宿集章活動的飯店或民宿，掃描專屬QR Code，並至「台南好康券活動官網」 ( https://tainandaypass.twtainan.net/ )註冊會員後，填寫入住資料，即可獲得電子版台南好康券及大台南公車電子乘車券。

憑券除了可免費搭乘公車遊台南，還可享有多重店家優惠，活動期間完成線上食、宿、遊、購、行集章任務即可參加抽獎，還有機會抱走智能電動車。更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網 (https://www.twtainan.net/ )及台南旅遊粉絲團 (https://zh-tw.facebook.com/traveltainan/ )查詢。

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