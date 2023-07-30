影／台南柳營科技園區傳將蓋焚化爐 500多人怒吼抗議

台南柳營科技園區傳出將設置焚化爐，地方認為柳科常飄異味，焚化爐再進駐，居住環境將更惡劣，今下午4點逾500名鄉親聚集抗議，藍綠市議員都到場聲援。市府經發局以現有垃圾量未達焚化爐需求，暫時沒迫切性，會向市府呈報地方心聲，抗爭約半小時暫時落幕。

柳營區篤農、重溪里間的柳營科技園區2013年啟用，目前有48家廠商營運中，園區事業廢棄物每天近20多公噸，長期都委外處理。為解決事業廢棄物處理難題，決定自建焚化爐，今年5月底經環保署通過環差分析，日最大處理量80公噸，為達運轉規模，且收受南市轄管工業區事業廢棄物，預估3年後完成運轉，將委外營運。

柳營區篤農、重溪多數里民，鄰近東山區聖賢里也不滿，居民一片譁然，一面倒反對，連日來地方臉書社團抨擊聲不歇。

今下午4點居民聚集篤農里小腳腿活動中心，柳營區各里里長均頭綁抗議布條帶領與會鄉親高喊「抗議到底！」，國民黨市議員蔡育輝、民進黨市議員李宗翰、王宣貿、沈家鳳都到場力挺居民。過程中還有人高喊副總統賴清德南下主持公道。

篤農里長陳献堂、重溪里長蔡明宏、大農里長吳峰欽等人態度強硬說，為何選在人口稠密區要蓋焚化爐？為何不好的都丟來柳營？那些環評委員要不要來柳營住看看？里長們再不出聲，還被誤以為拿到好處，一定要站出來反對到底。