聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南柳營科技園區傳將蓋焚化爐 500多人怒吼抗議
台南柳營科技園區傳出將設置焚化爐，地方認為柳科常飄異味，焚化爐再進駐，居住環境將更惡劣，今下午4點逾500名鄉親聚集抗議，藍綠市議員都到場聲援。市府經發局以現有垃圾量未達焚化爐需求，暫時沒迫切性，會向市府呈報地方心聲，抗爭約半小時暫時落幕。
柳營區篤農、重溪里間的柳營科技園區2013年啟用，目前有48家廠商營運中，園區事業廢棄物每天近20多公噸，長期都委外處理。為解決事業廢棄物處理難題，決定自建焚化爐，今年5月底經環保署通過環差分析，日最大處理量80公噸，為達運轉規模，且收受南市轄管工業區事業廢棄物，預估3年後完成運轉，將委外營運。
柳營區篤農、重溪多數里民，鄰近東山區聖賢里也不滿，居民一片譁然，一面倒反對，連日來地方臉書社團抨擊聲不歇。
今下午4點居民聚集篤農里小腳腿活動中心，柳營區各里里長均頭綁抗議布條帶領與會鄉親高喊「抗議到底！」，國民黨市議員蔡育輝、民進黨市議員李宗翰、王宣貿、沈家鳳都到場力挺居民。過程中還有人高喊副總統賴清德南下主持公道。
篤農里長陳献堂、重溪里長蔡明宏、大農里長吳峰欽等人態度強硬說，為何選在人口稠密區要蓋焚化爐？為何不好的都丟來柳營？那些環評委員要不要來柳營住看看？里長們再不出聲，還被誤以為拿到好處，一定要站出來反對到底。
市府經發局長林榮川也掛保證所有里長的清白，他說，環保署通過環差分析，後續還有相關環評作業要走，且目前柳科事業廢棄物不到20公噸，離規畫焚化爐日80公噸規模不到一半，此案暫時沒迫切性，經費也還沒著落，也會將居民心聲向市府呈報。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言