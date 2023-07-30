損失7千萬！風平浪靜卻不能搶收 嘉義蚵農怨被氣象局害慘

杜蘇芮颱風穿越巴士海峽，嘉義海面僅3、4級風，但受限中央氣象局發布海上警報，蚵農不能出海搶收，只能眼睜睜看著蚵棚隔天被沖走，造成逾4成蚵棚流失毀損。漁業署長張致盛、縣長翁章梁今到場會勘，將盡速核定災害補助，並研議低利率貸款限制助災後復養。

蚵農心痛的說，26日下午屏東縣有7至8級強陣風，但嘉義沿海地區只有3至4級風，隔天風勢才逐漸增強，原本許多蚵農都期待26日清晨3點左右出海，還有1天搶收的作業時間，但中央氣象局發布南區海上警報，無法出海搶收，只能看著蚵棚隔天都被沖進海裡。

立委蔡易餘說，中央氣象局南部海上颱風警報範圍包括屏東、高雄、台南、嘉義，一旦發布海上警報就嚴格限制出海，但墾丁巴士海峽氣候，與雲嘉南台灣海峽海域有所不同，傳統大範圍設計雖方便管理，但對漁民而言不夠細膩，中央氣象局應重新評估海域畫分。

縣府農業處指出，嘉義縣牡蠣養殖居全台之冠，平掛式約650公頃、浮筏式約1萬棚，年生產量8521公噸，占全台47.5％，年產值高達14億8千萬元。颱風造成蚵棚被打到岸邊、堆疊及流失，損失總金額高達7千萬元以上，明將陸續出海勘災判定。

嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，東石、布袋沿海幾乎家家戶戶都養蚵維生，漁民受颱風損失慘重，平均每戶都損失10至20萬元，需要資金重建蚵棚，才能繼續養殖牡蠣，除了天然災害救助外，也希望提供低利率貸款幫助漁民復養。