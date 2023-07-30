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損失7千萬！風平浪靜卻不能搶收 嘉義蚵農怨被氣象局害慘

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損失7千萬！風平浪靜卻不能搶收 嘉義蚵農怨被氣象局害慘

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
杜蘇納颱風肆虐，嘉義沿海蚵棚被沖上岸、牡蠣流失，災損金額逾7千萬元。記者黃于凡／攝影
杜蘇納颱風肆虐，嘉義沿海蚵棚被沖上岸、牡蠣流失，災損金額逾7千萬元。記者黃于凡／攝影

杜蘇芮颱風穿越巴士海峽，嘉義海面僅3、4級風，但受限中央氣象局發布海上警報，蚵農不能出海搶收，只能眼睜睜看著蚵棚隔天被沖走，造成逾4成蚵棚流失毀損。漁業署長張致盛、縣長翁章梁今到場會勘，將盡速核定災害補助，並研議低利率貸款限制助災後復養。

蚵農心痛的說，26日下午屏東縣有7至8級強陣風，但嘉義沿海地區只有3至4級風，隔天風勢才逐漸增強，原本許多蚵農都期待26日清晨3點左右出海，還有1天搶收的作業時間，但中央氣象局發布南區海上警報，無法出海搶收，只能看著蚵棚隔天都被沖進海裡。

立委蔡易餘說，中央氣象局南部海上颱風警報範圍包括屏東、高雄、台南、嘉義，一旦發布海上警報就嚴格限制出海，但墾丁巴士海峽氣候，與雲嘉南台灣海峽海域有所不同，傳統大範圍設計雖方便管理，但對漁民而言不夠細膩，中央氣象局應重新評估海域畫分。

縣府農業處指出，嘉義縣牡蠣養殖居全台之冠，平掛式約650公頃、浮筏式約1萬棚，年生產量8521公噸，占全台47.5％，年產值高達14億8千萬元。颱風造成蚵棚被打到岸邊、堆疊及流失，損失總金額高達7千萬元以上，明將陸續出海勘災判定。

嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，東石、布袋沿海幾乎家家戶戶都養蚵維生，漁民受颱風損失慘重，平均每戶都損失10至20萬元，需要資金重建蚵棚，才能繼續養殖牡蠣，除了天然災害救助外，也希望提供低利率貸款幫助漁民復養。

張致盛說，受颱風影響造成牡蠣災損，將與縣府合作啟動救助程序，依農業天然災害救助辦法規定，救助金額浮筏式每棚6000元、平掛式每公頃3萬3000元協助產業復建；另，也研議低利率貸款，提供漁民最大的幫助。

漁業署長張致盛（左三）今到嘉義縣沿海會勘，視察牡蠣災損狀況。記者黃于凡／攝影
漁業署長張致盛（左三）今到嘉義縣沿海會勘，視察牡蠣災損狀況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣蚵農怨中央氣象局海上警報，風平浪靜卻不能搶收，導致損失逾4成。記者黃于凡／攝影
嘉義縣蚵農怨中央氣象局海上警報，風平浪靜卻不能搶收，導致損失逾4成。記者黃于凡／攝影
杜蘇納颱風肆虐，嘉義沿海蚵棚被沖上岸、牡蠣流失，災損金額逾7千萬元。記者黃于凡／攝影
杜蘇納颱風肆虐，嘉義沿海蚵棚被沖上岸、牡蠣流失，災損金額逾7千萬元。記者黃于凡／攝影
杜蘇納颱風肆虐，嘉義沿海蚵棚被沖上岸、牡蠣流失，災損金額逾7千萬元。記者黃于凡／攝影
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杜蘇納颱風肆虐，嘉義沿海蚵棚被沖上岸、牡蠣流失，災損金額逾7千萬元。記者黃于凡／攝影
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杜蘇芮颱風 蚵棚 嘉義 漁民 氣象局 蔡易餘

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