流浪犬收容爆量為提高認養率 寵物保險補助3千元起跑

為提高公立動物收容所收容流浪犬的認養率，雲林縣府配合農委會補助計畫，即日起開始辦理認養收容犬補助寵物保險費，最高可申請3000元補助，歡迎有意願的民眾，只要符合認養犬隻條件，並自費投保寵物保險者，即可申辦補助。

2015年立法院三讀通過「動保法」修法，實施流浪動物零安樂死多年來，流浪犬充斥或給社區帶來困擾的事件，層出不窮，成為爭議話題，尤其各地收容所爆滿，更引發許多流浪犬問題，雲林縣目前並沒有設立公立收容所，多年來只委託4家動物收容所及10家動物醫院進行收容。

雲林縣動植物防疫所指出，縣內流浪犬的實際數量難以精準統計，加上受限於收容空間有限，每年只能計畫性捕捉約300隻，收容總量管制在450隻左右，所以目前委託的14處代為收容的動物醫療院所，共收容412隻。

防疫所說，目前收容的400多隻流浪犬當中，有7成列屬「不易送養犬」，即是體重超過35公斤或是收容超過2年、有疾病，而雖賣力宣導，每年也只有2、30隻被認養，認養率並不高。

因此，防疫所為提高民眾認養意願，配合農委會推動「首年寵物保險補助方案」，即日起至11月30日，凡前往縣府委託的4家動物收容所、10家代收容動物醫院，認養「不易送養犬」，即可申請首年寵物保險費補助，認養人在認養犬隻後，可自行購買寵物保險，採實支實付，最高補助3000元，每人限1隻。