颱風卡努逼近蚵農忙搶收 菜籃族搶購蔬果備用

杜蘇芮颱風期間雲林雨量不大，蔬菜供應也正常，菜價甚還曾微幅下跌約2%，但新颱卡努進逼，預期心理下今天市面菜價略漲約2至4成，包裝菜原本每包約25元漲至35元，漲幅不算大，菜籃族都還能接受。沿海牡蠣則進入採收期，因目前蚵價不錯，蚵農趕忙搶收上市。

杜蘇芮颱風對雲林帶來的風雨並不大，蔬菜產地影響也較小，西螺果菜市場批發菜價從本月27日的總平均價每公斤38.5元，曾一度略降為每公斤37.7元，跌幅約2.1%。果菜市場表示，主要因產菜區受颱風影響小，加上部分承銷商提前2天備貨，才使整體蔬菜價呈現下跌；包括青江菜、小白菜等短期葉菜類也都微跌。

所以這次颱風除了高麗菜價仍維持在每台斤約50元高價位，到今天包括青江菜等包裝菜才小幅上漲，所以買菜主婦並沒有感受菜價有太大變動，潘姓婦人說，前兩天各超市的包裝菜，每包青江菜都還維持20至25元，有的昨天就漲至30元，今天再漲至35元，漲幅雖約2到4成，但還可以接受。

幾位菜籃族也說，颱風菜價難免會漲，太貴就暫時不買，所以這次颱風她們感覺影響不大。李姓菜商指出，杜蘇芮颱風期間各種葉菜供應量還算充足，所以才沒感覺漲很大，但隨著新颱「卡努」進逼，預期心理下，今天買菜的人明顯增加，各類葉菜比前兩天漲了約2成以上。

除了菜價蠢蠢欲動，雲林沿海養蚵目前也進入採收期，台西鄉丁姓蚵農指出，颱風前兩天大家紛紛出海搶收，盤商也會先進貨存放再供應給餐廳，加上今年進口牡蠣較少，所以目前蚵價不錯，每台斤約180元。