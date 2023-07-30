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颱風卡努逼近蚵農忙搶收 菜籃族搶購蔬果備用
杜蘇芮颱風期間雲林雨量不大，蔬菜供應也正常，菜價甚還曾微幅下跌約2%，但新颱卡努進逼，預期心理下今天市面菜價略漲約2至4成，包裝菜原本每包約25元漲至35元，漲幅不算大，菜籃族都還能接受。沿海牡蠣則進入採收期，因目前蚵價不錯，蚵農趕忙搶收上市。
杜蘇芮颱風對雲林帶來的風雨並不大，蔬菜產地影響也較小，西螺果菜市場批發菜價從本月27日的總平均價每公斤38.5元，曾一度略降為每公斤37.7元，跌幅約2.1%。果菜市場表示，主要因產菜區受颱風影響小，加上部分承銷商提前2天備貨，才使整體蔬菜價呈現下跌；包括青江菜、小白菜等短期葉菜類也都微跌。
所以這次颱風除了高麗菜價仍維持在每台斤約50元高價位，到今天包括青江菜等包裝菜才小幅上漲，所以買菜主婦並沒有感受菜價有太大變動，潘姓婦人說，前兩天各超市的包裝菜，每包青江菜都還維持20至25元，有的昨天就漲至30元，今天再漲至35元，漲幅雖約2到4成，但還可以接受。
幾位菜籃族也說，颱風菜價難免會漲，太貴就暫時不買，所以這次颱風她們感覺影響不大。李姓菜商指出，杜蘇芮颱風期間各種葉菜供應量還算充足，所以才沒感覺漲很大，但隨著新颱「卡努」進逼，預期心理下，今天買菜的人明顯增加，各類葉菜比前兩天漲了約2成以上。
除了菜價蠢蠢欲動，雲林沿海養蚵目前也進入採收期，台西鄉丁姓蚵農指出，颱風前兩天大家紛紛出海搶收，盤商也會先進貨存放再供應給餐廳，加上今年進口牡蠣較少，所以目前蚵價不錯，每台斤約180元。
今天一大早就有不少漁民紛紛出海把蚵棚拖回風浪較小的大排出海口或港域防波堤避風，以免心血所養的可全被颱風「收走」。
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