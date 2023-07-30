天下父母心 南市寶寶爬行系列競賽趣味橫生

台南新營文化中心演藝大廳，今天上午有場寶寶爬行系列競賽，為爭取好成績，只見會場新手爸媽們誘使出渾身解數大喊寶寶名字，或是拿玩具，有的賣力往前爬，有的不受控除倒退嚕，更有呆坐原地嚎啕大哭，呈現兩樣情。

活動由台南市青少年休閒活動推展協會主辦，市議員蔡育輝服務處、新營文化中心協辦，比賽項目包含「寶寶爬行」、「搬搬樂」、「公雞下蛋」。寶寶爬行比賽，以年滿8個月至1歳3個月寶寶參加，以10人為1組分梯比賽，各組取前2名進入決賽，決賽前5名頒發優勝獎品，6至10名也有參賽獎品，有的寶寶完全不受控制，甚至還倒退嚕往回爬，讓不少圍觀的民眾笑翻。搬搬樂限定1歲4個月至2歲，90秒內能拿多少獎品到界線外，就可以帶回家；有的寶寶在家長拚命呼喊，連搬了尿布、餅乾等獎品，有的則原地玩起玩具，會場熱鬧滾滾，不時傳出陣陣笑聲。

市議員蔡育輝說，這項趣味活動，因疫情停辦3年後今年再次辦理，希望藉由活動增進親子們互動，也為孩子留下難忘回憶，盼讓外界更關心下一代未來。