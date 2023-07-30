快訊

大陸流行用語連政治人物都愛用 「支語」糾察隊現蹤跡

陸青年求職「非洲薪水3倍」 過來人警告2大問題

成都世大運／18歲射箭小將完美演出！混雙壓地主再奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天下父母心 南市寶寶爬行系列競賽趣味橫生

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營文化中心上午有場寶寶爬行系列競賽，過程趣味橫生。記者謝進盛／攝影
台南新營文化中心上午有場寶寶爬行系列競賽，過程趣味橫生。記者謝進盛／攝影

台南新營文化中心演藝大廳，今天上午有場寶寶爬行系列競賽，為爭取好成績，只見會場新手爸媽們誘使出渾身解數大喊寶寶名字，或是拿玩具，有的賣力往前爬，有的不受控除倒退嚕，更有呆坐原地嚎啕大哭，呈現兩樣情。

活動由台南市青少年休閒活動推展協會主辦，市議員蔡育輝服務處、新營文化中心協辦，比賽項目包含「寶寶爬行」、「搬搬樂」、「公雞下蛋」。寶寶爬行比賽，以年滿8個月至1歳3個月寶寶參加，以10人為1組分梯比賽，各組取前2名進入決賽，決賽前5名頒發優勝獎品，6至10名也有參賽獎品，有的寶寶完全不受控制，甚至還倒退嚕往回爬，讓不少圍觀的民眾笑翻。搬搬樂限定1歲4個月至2歲，90秒內能拿多少獎品到界線外，就可以帶回家；有的寶寶在家長拚命呼喊，連搬了尿布、餅乾等獎品，有的則原地玩起玩具，會場熱鬧滾滾，不時傳出陣陣笑聲。

市議員蔡育輝說，這項趣味活動，因疫情停辦3年後今年再次辦理，希望藉由活動增進親子們互動，也為孩子留下難忘回憶，盼讓外界更關心下一代未來。

台南 親子

延伸閱讀

台南議會藍黨團喊話中央 敢換侯國民黨就要「包起來」

郭信良遭收押禁見 陳亭妃臉書今一早貼8個字

郭信良涉弊案被聲押 立委陳亭妃發聲：司法勿枉勿縱

國民黨爆「陰謀論」郭信良被搜 牽扯民進黨下屆南市長之爭？

相關新聞

陸軍基地噪音補助年年填單 地方抱怨「吃飽太閒」

陸軍航空特戰指揮部輕航機基地製造噪音多年無法改善，特別推出「噪音補助」減少民怨，今年申請期限到7月底，至今仍有7千多民眾...

天下父母心 南市寶寶爬行系列競賽趣味橫生

台南新營文化中心演藝大廳，今天上午有場寶寶爬行系列競賽，為爭取好成績，只見會場新手爸媽們誘使出渾身解數大喊寶寶名字，或是...

強化電動車救災能力 黑橋牌捐贈南消七大隊滅火毯

為強化電動車消防救災力，台南在地企業黑橋牌公司昨天捐贈搶救器材滅火毯6件，給台南市消防局第七大隊，由黑橋牌董事長陳春利先...

南市用律動瑜珈舒緩親子關係 家長：發現兒子的獨特性

台南市政府社會局推動多元友善教養支持服務，協助家長學習正向管教及親子互動模式，利用暑假舉辦多場親子律動瑜珈課程，透過專業...

嘉市民族國小西側都更二期推動

嘉市府推動中彰投雲嘉首件「民族國小西側公辦都更案」，第一期吸引國城建設公司投資23億元開發，明年動工；今年啟動二期招商，...

雲林布袋戲傳習中心辦招商

雲林縣布袋戲傳習中心位在高鐵特定區蛋黃區，明年完工，為引進優質民間團隊進駐經營，促進產業發展，縣府辦理招商，徵求民間參與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦