翁章梁山口縣行銷嘉義鳳梨 參拜天滿宮深化台日友誼

嘉義縣長翁章梁近日至日本山口縣丸久超市行銷牛奶鳳梨，與山口縣防府市長等人會面，參拜由阿里山檜木整修的千年古蹟天滿宮，並贈送賽錢箱檜木模型，深化台日友誼。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，翁章梁上週前往日本，在山口縣超市舉辦「嘉義優鮮－台灣鳳梨嘉年華」，為首次在西日本地區丸久超市上架的牛奶鳳梨站台行銷。

縣府表示，翁章梁除在超市行銷鳳梨，還與山口縣防府市長池田豐等人會面，致贈阿里山高山茶作為見面禮；並參拜由阿里山檜木整修的千年古蹟防府天滿宮，贈送賽錢箱檜木模型，深化台日友誼。

翁章梁接受日本電視媒體訪問表示，嘉義縣是台灣重要糧倉，同時擁有高山、平原和海岸，更有北回歸線經過劃分熱帶及亞熱帶交界，造就豐富多樣的農產品，因此嘉義縣能種出全台品種最多的鳳梨，全年度皆可採收。

翁章梁說，牛奶鳳梨果肉細緻，吃起來酸酸甜甜，層次豐富，還帶有淡淡花香味，也因為它擁有如白雪般的果肉顏色，所以在日本以「夏之雪」品牌行銷。

縣府農業處表示，日前日本進口商船昌株式會社及台灣出口商台農發公司合作，將打貓果菜生產合作社的金鑽鳳梨以「蜜甘味」名號外銷日本，出貨量一舉突破450公噸；金鑽產期結束，日本超市方面持續下訂牛奶鳳梨，嘉義縣以「夏之雪」品牌接力出口，預估「夏之雪」外銷量可達100公噸。