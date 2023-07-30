杜蘇芮颱風過後整修 台南水道博物館8月1日重新開園

颱風「杜蘇芮」風雨造成台南市文化局所屬館舍程度不一毀損，除山上花園水道博物館預定8月1日重新開園外，其餘已恢復營運，在安南區展出「開江紀」藝術裝置展也重新開放參觀。

台南市政府文化局長謝仕淵今天告訴中央社記者，文化局各單位在28日下午颱風「杜蘇芮」風雨稍緩後就展開復原作業，加上昨天繼續努力，除園區較廣闊的山上花園水道博物館仍暫時封園整理環境預定8月1日重新開園外，目前包括赤崁樓、安平古堡、水交社等園區都已恢復營運。

文化局提供資料指出，正在安南區四草堤防等地展出的「開江紀」藝術裝置展各展區雖或多或少受影響，但仍屬有驚無險，其中最受民眾喜愛、被暱稱為「台江阿嬤」的作品「吾海吾江」，創作者范志明為避免阿嬤手提油燈遭強風吹壞，在風雨來襲前進行特別加固，未因風雨受損。

另外，在府城天險展出的作品「美麗的蛻變」同心圓迷宮裝置彩色竹籤遭受強風吹襲變形，展覽團隊重新安插，盼以最好狀態呈現在觀眾面前。