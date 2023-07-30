嘉市民族國小西側都更二期推動

嘉市府推動中彰投雲嘉首件「民族國小西側公辦都更案」，第一期吸引國城建設公司投資23億元開發，明年動工；今年啟動二期招商，基地將打造老青幼三代全齡宜居住宅，促進舊城商業再發展「文化學園商城」，以及補足在地需求形塑「多元照顧」公益場域，明年第一季招商。

為加速推動公辦都更二期，市府都發處長許懷群偕同財稅局、工策會日前到台北，參加財政部舉辦民間參與公共建設招商，獲得許多優質廠商詢問，包括知名飯店集團、建設公司、土地開發公司、綠能廠商，在縣市最佳人氣攤位票選獲第2名，僅次於交通部，展現小城市大創新城市魅力。

許懷群說，民族國小西側都更一期4494平方公尺（約1359坪），由國城建設投資約23億開發；位在民族路與吳鳳北路口二期，基地完整，面積9913平方公尺 (約2998坪)屬公有地，是「市中心蛋黃區的蛋黃」，土地使用分區商業區，建蔽率70%、容積率350%，可申請都更容積獎勵 (上限50%)。

基地周邊緊鄰IN89豪華影城、文化路商圈及新二通文創街區，學區有民族國小、崇文國小、嘉女，具發展潛力，目前完成都更先期規畫，市府研擬招商計畫，預計明年第一季招商。

民族國小西側公有地主分屬嘉縣府、市府、教育部及國產署，產權單純，第一期建商投資建4棟住宅大樓，預估更新後產值逾28億元，地主可按土地持分比例，分配權利金或房地，4棟RC結構住宅大樓，每棟地上15層、地下3層，包括308戶住宅、4戶店鋪及1戶公益設施，地下樓層261個汽車車位、313個機車車位，2024年開工，2028年完工。