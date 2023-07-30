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雲林布袋戲傳習中心辦招商
雲林縣布袋戲傳習中心位在高鐵特定區蛋黃區，明年完工，為引進優質民間團隊進駐經營，促進產業發展，縣府辦理招商，徵求民間參與營運。
國民黨議會黨團總召李明哲說，招商主要項目餐飲、零售與辦理相關活動，雲林有很多很棒農特產品，傳習中心要扮演在地農產文化行銷推廣平台，展現特色飲食文化，招商可列入考量，另老中青三代都有死忠戲迷，未來辦藝文傳統文化活動，如何貼近民眾，招商要有更明確訴求評估。
民進黨議員蔡孟真說，布袋戲傳習中心除傳承布袋戲文化，也肩負促進地方文化與觀光，招商進駐業者要結合地方產業與人文風情，才能發揮效益，期待縣府有更多具體規畫，帶動當地周邊經濟觀光。
縣府規畫興建布袋戲傳習中心，興建工程2021年3月動工，預計明年完工。傳習中心距高鐵站車程約5分鐘，建物包含演藝廳、展覽館、行政及典藏中心等，以掌中乾坤、舞動大地設計，打造親水空間，總建築面積7900平方公尺。
縣府日前北上參加民間參與公共建設招商大會，推廣「雲林文化生活產業園區-布袋戲傳習中心OT案」，縣長張麗善說，傳習中心基地周圍重大建設持續推動，除預定為台灣第一大健康產業示範區，中科雲林虎尾園區、合勤共生宅、文創園區陸續興建，具有良好的行政、文教及商業發展複合機能，非常適合有潛力民間企業進場經營。
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