台南北門井仔腳鹽田看表演 仲夏夜一連四周享樂去

位於台南北門的井仔腳瓦盤鹽田，是全台現存歷史最久的鹽田，有美麗的海景和夕照，是南市沿海地區熱門景點，為炒熱暑假觀光，雲嘉南濱海國家風景區管理處即日起推出「鹽田‧夕陽‧享樂」活動，一連四周登場，安排十鼓擊、無雙樂團等知名團體登台演出，在鹽田風光襯托下，感受藝文饗宴，仲夏夜好浪漫。

雲管處夏季固定推出的一見雙雕藝術季，因配合2024台灣燈會首度延期到年底開幕，但暑期活動不留白，另外在井仔腳鹽田規劃藝文表演活動，在7月29日起接棒炒熱暑假觀光。

雲管處長陳煜川說，活動以夕陽為背景、鹽田為舞台，在夏日夜晚推出全台唯一的鹽舞台藝文表演，從7月29日至8月19日共計四周，第一周為六、日、後三周為五、六，從晚上6點到8點30分，邀請在地優質演藝及知名藝文表演團體，演出鼓藝、舞蹈、音樂演奏、演唱等情境式表演，還有鹽田夜間光影投射，讓遊客沉浸其中。

雲管處為方便遊客交通，規劃免費接駁車服務，從下午2點30分起至晚上9點，往返北門遊客中心到井仔腳停車場間免費接駁，遊客車輛可免費停放於北門遊客中心停車場、金稜宮旁運動公園停車場。