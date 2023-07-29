快訊

「它們非常不可靠」抱怨頻頻仍樂於使用 烏軍拿北韓製火箭轟俄陣地

成都世大運／跆拳道品勢胡子萱摘銀 女籃2連勝晉級8強

台南推動綠能永續發展教育 下午辦「綠能童趣大冒險」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市政府推動綠能永續發展教育，今天在歸仁MITSUI OUTLET PARK舉辦「綠能童趣大冒險」活動。記者周宗禎／攝影
台南市政府推動綠能永續發展教育，今天在歸仁MITSUI OUTLET PARK舉辦「綠能童趣大冒險」活動。記者周宗禎／攝影

台南市政府推動綠能永續發展教育，今天在歸仁MITSUI OUTLET PARK舉辦「綠能童趣大冒險」活動，市長黃偉哲化身模特兒展示關廟特產鳳梨葉纖維製衣服，立委王定宇、陳以信及市議員鄭佳欣、陳皇宇也共襄盛舉。

黃偉哲表示，本次環保市集展示與環保有關商品，如鳳梨絲工坊運用關廟特產鳳梨的鳳梨葉纖維製成衣服與飾品，非常環保，也賦予原本廢棄鳳梨葉新生命。非常感謝參與民眾一起推動地球環境友善及綠色能源，希望透過親子活動讓孩子從小開始認識環境友善，成為綠色環保小尖兵。期望活動表演、互動方式，潛移默化讓小朋友理解綠能知識達到永續教育。

經發局說，活動邀請蘋果劇團與啦啦蹦家族唱跳秀、以環境教育為題與小朋友各項互動，蘋果劇團改編舞台劇「再闖黑森林」，將儲能議題擬物具象化，簡單易懂讓現場家長與學童瞭解綠能創能及儲能觀念。啦啦蹦家族唱跳秀則以植樹、不濫伐為概念「歡樂菇菇村」歌曲，以舞台劇及唱跳讓學童理解環保的重要，並產生興趣。

活動現場提供太陽能小車及多項創能玩具DIY，設有寓教於樂功能的環保桌遊，認識太陽能發電、風力發電及手搖發電，讓參與學童能認識電力產生及其多樣性。

現場舉辦環保小市集，邀請10間與環保及台南在地有關廠商如「謝謝不廢」及「一朵花-織女鳳梨絲工坊」參與，前者致力推廣裸裝商品及餐盒循環，減塑來為環境盡一份心力，帶來裸裝食品販售，後者則將關廟特產鳳梨的農業廢棄物鳳梨葉做成飾品及衣服，賦予農廢新的生命。環保小市集任兩攤不限金額消費還能兌換限量創能DIY玩具，讓小朋友除了購買為環保及地方盡一份心力，也能獲得學習及玩樂機會。

台南市政府推動綠能永續發展教育，今天在歸仁MITSUI OUTLET PARK舉辦「綠能童趣大冒險」活動。記者周宗禎／攝影
台南市政府推動綠能永續發展教育，今天在歸仁MITSUI OUTLET PARK舉辦「綠能童趣大冒險」活動。記者周宗禎／攝影
台南市政府推動綠能永續發展教育，今天在歸仁MITSUI OUTLET PARK舉辦「綠能童趣大冒險」活動。記者周宗禎／攝影
台南市政府推動綠能永續發展教育，今天在歸仁MITSUI OUTLET PARK舉辦「綠能童趣大冒險」活動。記者周宗禎／攝影
台南市政府推動綠能永續發展教育，今天在歸仁MITSUI OUTLET PARK舉辦「綠能童趣大冒險」活動。記者周宗禎／攝影
台南市政府推動綠能永續發展教育，今天在歸仁MITSUI OUTLET PARK舉辦「綠能童趣大冒險」活動。記者周宗禎／攝影
台南市政府推動綠能永續發展教育，今天在歸仁MITSUI OUTLET PARK舉辦「綠能童趣大冒險」活動。記者周宗禎／攝影
台南市政府推動綠能永續發展教育，今天在歸仁MITSUI OUTLET PARK舉辦「綠能童趣大冒險」活動。記者周宗禎／攝影

鳳梨 DIY 台南 黃偉哲 親子 廢棄物

延伸閱讀

U12世界盃／今日賽程順利開打 晚上「台日大戰」受矚目

趕6點前宣布停班停課 黃偉哲：不想拿市民安全賭注

台南臨時停班課 黃偉哲：不想拿民眾生命當賭注

台南清晨緊急宣布停班停課 黃偉哲沒被罵翻的 「關鍵」

相關新聞

陸軍航特部軍機釀噪音 地方居民控補償費申請「把受害者當乞丐」

陸軍航空特戰指揮部歸仁基地軍機製造噪音多年無法改善，因而推出「噪音補助」減少民怨，今年申請期限到7月底下星期一；不過仍有...

杜蘇芮狂掃東石外海 三成蚵棚受損烤蚵業者恐陷搶蚵潮

杜蘇芮颱風狂風巨浪橫掃嘉義東石外海蚵棚，初估已造成三成蚵棚災損，因目前是東石牛奶蚵產期，加上200元烤蚵吃到飽正夯，及中...

台南增28例…登革熱累計642例 颱風過後加強防治

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診28例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為642例，今日28例分布狀況為永康...

颱風過後雲林登革熱再增6確診 斗六一個案感染源不明

雲林縣本土登革熱今天新增 6 例確定病例，4例居住在古坑鄉、2例斗六市，全縣累計108例確診，其中斗六市有一例個案感染源...

台南四草「台江阿嬤」挺過風雨重開放 油燈啟亮時間曝

杜蘇芮颱風衝擊南台灣，台南市政府文化局所屬館舍園區遭受程度不一毀損，經過全力搶修，目前包括赤崁樓、安平古堡、水交社等9成...

虎頭埤風景區休園2天整理 台南9成觀光景點恢復營運

杜蘇芮颱風外圍環流帶來強風豪雨，台南市多處市轄景區昨日傳出樹木倒伏、鐵皮掉落、停電等情況，除虎頭埤風景區因場域廣大需要較...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦