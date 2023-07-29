台南推動綠能永續發展教育 下午辦「綠能童趣大冒險」
台南市政府推動綠能永續發展教育，今天在歸仁MITSUI OUTLET PARK舉辦「綠能童趣大冒險」活動，市長黃偉哲化身模特兒展示關廟特產鳳梨葉纖維製衣服，立委王定宇、陳以信及市議員鄭佳欣、陳皇宇也共襄盛舉。
黃偉哲表示，本次環保市集展示與環保有關商品，如鳳梨絲工坊運用關廟特產鳳梨的鳳梨葉纖維製成衣服與飾品，非常環保，也賦予原本廢棄鳳梨葉新生命。非常感謝參與民眾一起推動地球環境友善及綠色能源，希望透過親子活動讓孩子從小開始認識環境友善，成為綠色環保小尖兵。期望活動表演、互動方式，潛移默化讓小朋友理解綠能知識達到永續教育。
經發局說，活動邀請蘋果劇團與啦啦蹦家族唱跳秀、以環境教育為題與小朋友各項互動，蘋果劇團改編舞台劇「再闖黑森林」，將儲能議題擬物具象化，簡單易懂讓現場家長與學童瞭解綠能創能及儲能觀念。啦啦蹦家族唱跳秀則以植樹、不濫伐為概念「歡樂菇菇村」歌曲，以舞台劇及唱跳讓學童理解環保的重要，並產生興趣。
活動現場提供太陽能小車及多項創能玩具DIY，設有寓教於樂功能的環保桌遊，認識太陽能發電、風力發電及手搖發電，讓參與學童能認識電力產生及其多樣性。
現場舉辦環保小市集，邀請10間與環保及台南在地有關廠商如「謝謝不廢」及「一朵花-織女鳳梨絲工坊」參與，前者致力推廣裸裝商品及餐盒循環，減塑來為環境盡一份心力，帶來裸裝食品販售，後者則將關廟特產鳳梨的農業廢棄物鳳梨葉做成飾品及衣服，賦予農廢新的生命。環保小市集任兩攤不限金額消費還能兌換限量創能DIY玩具，讓小朋友除了購買為環保及地方盡一份心力，也能獲得學習及玩樂機會。
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