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台南四草「台江阿嬤」挺過風雨重開放 油燈啟亮時間曝
杜蘇芮颱風衝擊南台灣，台南市政府文化局所屬館舍園區遭受程度不一毀損，經過全力搶修，目前包括赤崁樓、安平古堡、水交社等9成以上園區已經恢復營運；備受關注的「台江阿嬤」也安然挺過風雨，策展團隊已經完成整理，重新開放民眾參觀。
文化局表示，配合台江建庄200年的「開江紀」各展區，有驚無險，其中在四草堤防上的「台江阿嬤」(作品名稱「吾海吾江」)，創作者范志明在風雨來襲前前往檢視，為了避免阿嬤手提油燈被強風吹壞，還特別加固，力求作品無恙，此舉果然奏效，油燈在狂風豪雨中並未受損。
風雨過後許多民眾也自發性前往關心「台江阿嬤」，策展團隊提醒海邊風大，請民眾要留意自身安全，考量氣候還不穩定，團隊也將待風力稍減後拆除油燈護套，以最完美姿態呈現觀眾眼前。
至於很多民眾好奇油燈幾點會亮，安南區長魏文貴說，是使用「太陽能點滅器」自動感應亮燈的，所以是根據每天日落時間的不同，自動亮燈的。
而位於府城天險的游文富「美麗的蛻變」同心圓迷宮裝置作品，彩色竹籤因為受到連日強風吹襲變形，展覽團隊預估將以兩個工作天以上的時間來重新安插，期待能以最好的狀態呈現在觀眾面前。
文化局長謝仕淵指出，預料颱風將對台南造成嚴重威脅，文化局各單位已經提早進行防災準備，將災情降到最低；昨日下午風雨稍緩，各園區及展館就開始進行復原作業。加上今天上午繼續努力，目前僅山上花園水道博物館及隆田文化資產教育園區仍封園整修，其他區域都已經恢復正常營運。
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