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台南血荒庫存不到兩天 耶穌基督後期聖徒教會發起捐血

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南血荒庫存不到兩天，耶穌基督後期聖徒教會發起捐血。記者周宗禎／攝影
台南血荒庫存不到兩天，耶穌基督後期聖徒教會發起捐血。記者周宗禎／攝影

台南捐血中心血庫統計因為前兩天颱風影響幾乎沒有人捐血，原本只剩兩天的庫存現在剩不到一天，耶穌基督後期聖徒教會發起會友今天到小東捐血室捐血，預計到下午5點可以超過200袋，捐血中心人員非常感謝，呼籲台南東區、永康、仁德、北區附近民眾，能把握捐血時間下午5點前先來響應。

耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會會長劉德隆表示，每年在台南地區舉辦捐血至少一場，最近發現因放暑假、天氣等因素捐血量暴跌，捐血中心甚至要像北部血庫請求支援。發起會友、民眾前來捐血。

劉德隆指出，台南地區10多名教會傳教士因為世界總會規定暫時無法捐血，不過很多人其實在擔任傳教士之前就是固定捐血人、兩年的傳教期限結束後也會繼續捐血，希望民眾都能來響應紓解血荒。

台南血荒庫存不到兩天，耶穌基督後期聖徒教會發起捐血。記者周宗禎／攝影
台南血荒庫存不到兩天，耶穌基督後期聖徒教會發起捐血。記者周宗禎／攝影
台南血荒庫存不到兩天，耶穌基督後期聖徒教會發起捐血。記者周宗禎／攝影
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台南血荒庫存不到兩天，耶穌基督後期聖徒教會發起捐血。記者周宗禎／攝影
台南血荒庫存不到兩天，耶穌基督後期聖徒教會發起捐血。記者周宗禎／攝影
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捐血中心 台南 耶穌

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