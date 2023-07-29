台南血荒庫存不到兩天 耶穌基督後期聖徒教會發起捐血

台南市捐血中心血庫統計因為前兩天颱風影響幾乎沒有人捐血，原本只剩兩天的庫存現在剩不到一天，耶穌基督後期聖徒教會發起會友今天到小東捐血室捐血，預計到下午5點可以超過200袋，捐血中心人員非常感謝，呼籲台南東區、永康、仁德、北區附近民眾，能把握捐血時間下午5點前先來響應。

耶穌基督後期聖徒教會台南支聯會會長劉德隆表示，每年在台南地區舉辦捐血至少一場，最近發現因放暑假、天氣等因素捐血量暴跌，捐血中心甚至要像北部血庫請求支援。發起會友、民眾前來捐血。