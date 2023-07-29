北興國中發明圖像式避讓裝置 助聽障者避讓危險
全國第63屆中小學科學展覽會頒獎典禮，昨天在基隆市表藝中心舉行，嘉市成績亮眼，榮獲縣市團體獎第2名，北興國中師生發明圖像式避讓裝置，裝在車輛右照後鏡，幫助聽障者避讓救護車、警車，安全駕駛，榮獲國中組生活與應用科學科第2名，將申請專利。
市府教育處說，得獎作品：崇文國小生物科第1名；北興國中生活與應用科學科第2名；蘭潭國中榮獲生活與應用科學科探究精神獎、康寧創新獎優等；輔仁中學國中部榮獲化學科聯發科技創造無限可能獎特優。
北興國二學生林宥余、蕭聿淇，在教師沈奕成指導下，以「救從這裡來-圖像式避讓裝置效能研究」為主題，創新研究提高道路安全，特別專注協助聽障人士，獲評審讚譽脫穎而出，研究設計圖像式避讓裝置，減少駕駛人因密閉車室或音樂過大聲量，忽略救護車、警車駛進造成的意外。
這套裝置運用ＡＩ鏡頭視覺辨識功能，偵測救護車、警笛發出特定音頻，迅速確認是否有救護車、警車靠近，偵測到，裝置將透過圖像式警示標誌提醒駕駛者，提示位置及避讓方向，提高道路安全。
林宥余、蕭聿淇說，研究讓他們認識生活科技對社會影響，未來繼續探索創意科學學習，參加科展經驗難忘，犧牲假期，感謝老師沈奕成及後湖消防隊幫助。校長張仁澤恭喜師生，感謝家長會長黃家豪提供BSI盲點偵測警示系統後照鏡給學生研究測試。
國小組生物科第1名作品:「飛天遁地虎父子-貝氏虎甲蟲動物行為之探討」，探討貝氏虎甲蟲捕食、繁殖、築穴巢行為，由崇文國小學生游舒珈、李紫寧、黃詩蘊在溪邊遊玩與甲蟲相遇，感到好奇展開研究，在老師李宗來、廖建溢指導下，探討不同情況貝氏虎甲蟲動物行為，提出假說與實驗求證，印證生活即科學，科學即生活道理。
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