要會講話但別大嘴巴 番路農會邀律師及行銷學者傳授觀念

為強化農會員工對個資保密法認知，及推廣農產行銷概念，嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳今天邀請玉泉法律事務所律師鐘育儒、嘉義大學行銷與觀光管理學系教授蕭至惠到農會旁綠色照顧站授課；趙幸芳表示，透過專業培訓人員除承擔更多社會責任，更增強建立品牌行銷量能，共同為農會長遠發展鋪路。

律師鐘育儒課程，以提升農會員工對於客戶個資保密意識，避免觸法與學員互動解說；鐘育儒表示，身為員工保有客戶資料本就不能帶出去，不管有無簽保密協定，若大嘴巴把客戶訊息透露給他人，是違背職務，是背信是有刑責的。

農會會計主任鄭筠蓉表示，大家雖對個資法耳熟能詳，但對法令規範與罰則就一知半解，課程可讓對法治觀念較薄弱員工，避免下班後跟朋友家人閒聊時，不小心洩漏個資而觸法，提高和客戶間信任基石。

教授蕭至惠以創新數據分析，精準定位目標客群，了解客戶喜愛及市場需求，蕭至惠強調，銷售跟行銷是不一樣的，銷售是主動式走出去，跟人互動推薦產品的好進而購買，而行銷是透過溝通及傳遞產品的價值，讓消費者來主動購買產品。

「越在地、越有競爭力」推廣部主任胡芸芸說，番路鄉的核心就是柿子跟茶，因為阿里山的茶是別的地方水土無可取代的，農會近年對產銷履歷做強化，消費者最近重視什麼，給他所需要的，是行銷上最大的利基。