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颱風造成農作倒伏蚵棚流失 嘉縣府啟動勘災

中央社／ 嘉義縣29日電
嘉義縣是全國最主要牡蠣產地。聯合報系資料照／記者魯永明攝影
嘉義縣是全國最主要牡蠣產地。聯合報系資料照／記者魯永明攝影

杜蘇芮颱風來襲，造成嘉縣沿海牡蠣養殖區蚵棚嚴重流失，農作食用玉米、木瓜、仙草倒伏受損，縣府近日將勘災協助申請救助。農業處初估牡蠣受害逾3成，損失逾5000萬元。

農業處漁業科長張建成今天接受中央社記者電訪說，昨天凌晨嘉義沿海受颱風影響，刮起10級陣風，海上牡蠣養殖首當其衝，東石至布袋海岸可看到蚵棚被打到岸邊。

蚵農今早冒風浪出海回傳蚵棚流失及損毀的訊息；張建成說，今天外傘頂洲一帶風浪仍大，等下週一海象許可就出海勘災。

張建成指出，嘉義縣是全台最大牡蠣養殖地，養殖規模為浮筏式約1萬棚、平掛式約650公頃，年生產量8521公噸，佔全台47.5%，初估牡蠣受害逾3成，損失金額新台幣5000萬以上。

農業處農林作物科長李秋瑩表示，颱風造成義竹鄉食用玉米大面積受損，水上鄉的木瓜、仙草也因風雨倒伏，明天將到現場瞭解災損。

李秋瑩指出，之前旱災造成農作受損救助作業還在進行，農委會公告嘉義縣鹿草鄉高粱災損現金救助，即日起至8月7日受理。旱災救助還未結束，水災又造成損失。

農業處表示，近日完成勘災後，將迅速依農業天然災害救助辦法規定向中央建議辦理救助及低利貸款，協助產業復建。

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