聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南登革熱疫區颱風後大量積水 環保人員志工連清兩天
台南市登革熱疫情持續，主疫區永康蘇芮颱風災後出現大量積水，今天公所動員43里環保人員與志工清理，希望減少病媒蚊與恢復市容。
杜蘇芮颱風台南市全區都有豪大雨、低窪地區淹水及容器積水情形普遍，易成孓孑產生病媒溫床，永康區公所今明兩日動員43里孳清災後整理人力，承辦人員王國豪感謝志工配合。
永康區長陳勝楠表示， 希望民眾在雨後積水容器應確實巡倒清刷，如廢棄輪胎、鐵鋁罐、帆布及花盆墊盤等容器應妥善收拾或予於倒置，而使用中的儲水容器則務必定期刷洗或加蓋及加掛細網，以避免病媒蚊孳生，也請住戶針對水桶上蓋定期進行洗刷清理並確實曬乾，避免成為病媒蚊孳生的溫床，同時加強永康區公所人員對里民的衛教宣導，深化永康區全體里民自主防疫觀念。
市長黃偉哲表示，唯有每個人的積極參與和努力，才能有效防治登革熱疫情，永康區公所連日動員孳清與災後整理，凝聚永康各方力量，展現永康區對颱風災後復原及登革熱防治高度關注和重視。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言