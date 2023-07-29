台南登革熱疫區颱風後大量積水 環保人員志工連清兩天

台南市登革熱疫情持續，主疫區永康蘇芮颱風災後出現大量積水，今天公所動員43里環保人員與志工清理，希望減少病媒蚊與恢復市容。

杜蘇芮颱風台南市全區都有豪大雨、低窪地區淹水及容器積水情形普遍，易成孓孑產生病媒溫床，永康區公所今明兩日動員43里孳清災後整理人力，承辦人員王國豪感謝志工配合。

永康區長陳勝楠表示， 希望民眾在雨後積水容器應確實巡倒清刷，如廢棄輪胎、鐵鋁罐、帆布及花盆墊盤等容器應妥善收拾或予於倒置，而使用中的儲水容器則務必定期刷洗或加蓋及加掛細網，以避免病媒蚊孳生，也請住戶針對水桶上蓋定期進行洗刷清理並確實曬乾，避免成為病媒蚊孳生的溫床，同時加強永康區公所人員對里民的衛教宣導，深化永康區全體里民自主防疫觀念。