杜蘇芮吹倒樹木壓毀汽車能不能國賠？黃偉哲按機制協助

杜蘇芮颱風來襲，路樹倒塌情況嚴重，市議員蔡莜薇要求市府檢視「路樹倒伏處理平台」的功能是否有發揮作用，民眾車輛因路樹倒塌造成的財損，市府應全力協助受害者國賠，能不能國賠，提供給民眾更詳細的說明。市長黃偉哲表示，路樹倒塌影響到不論是物損或壓到車等損害，相關責任的檢討，市府都有一套運作很久的機制，市府會按此機制來處理。工務說將協助民眾申請國賠相關事宜。

台南市議員蔡筱薇表示，杜蘇芮颱風期間，在東區森林路及成大周遭都有樹木倒塌連人行磚都連根拔起，工務局應要檢討，修樹的SOP檢討鄉以及植栽無法紮根是否適合栽種在人行道上，而影響行人的安全，樹木根部只要有根系不發達、腐爛等情形，很容易因為豪雨或強風的因素，造成根部與土壤抓地力不足而傾倒。

蔡筱薇說明，南市約有15萬棵行道樹，因而在2020年成立「路樹倒伏處理平台」，建立全市路樹倒伏SOP處理危機，初期效果雖然不錯，但這兩年來並無大型颱風及豪雨，而本次的杜蘇芮颱風剛好可以檢驗「路樹倒伏處理平台」的成效。

根據工務局的資料顯示，截至28日為止，經統計路樹倒塌大約900件、廣告招牌69件，其中以路樹倒塌最為大宗；陸續有民眾陳情汽機車遭樹木壓毀，要求申請國賠，蔡筱薇強調，本次颱風來襲部分民眾的汽車因路樹倒塌衍生的財損問題，因為路樹分別由屬地管轄單位負責維護管理，加上財損維修或醫療處置所需時程不同，雖說天災屬不可抗力因素，但市府也應主動提供民眾法律及行政上的協助。

工務局表示，成立樹木倒伏處理平台後，為行道樹倒伏單一事件能立即處理，路樹屬地主義管轄單位維管，本平台為聯合各單位及橫向溝通能立即處理行道樹，避免影響民眾通行的權利；另針對杜蘇芮颱風使行道樹倒伏以致影響汽機車的財產毀損問題，本局將協助民眾申請國賠相關事宜。