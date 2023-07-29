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人力荒！嘉義市陽明醫院新醫療大樓即將完工 祭高薪搶護理師
嘉義市陽明醫院買下市中心林綜合醫院，擴大轉型成為地區醫院，成立25年，門診患者增加，為因應患者住院人數增加需求，在隔壁蓋12層現代化醫療大樓，預訂今年底前完工，護理師面臨人力荒，院方祭薪資加夜班津貼5萬3500元，招募護理師，引人注目。
陽明醫院祭高薪搶護理師，薪資、夜班津貼優渥的5萬3500月薪，須簽約3年，每月8千元獎金特殊單位另有加給！通過考核年薪70萬至110萬（含簽約金、夜班津貼、績效獎金等），另有其他福利等，吸引不少在北部工作護理師返鄉應徵。
全台護理人員持有證照約31.5萬人，僅18.6萬人執業，留任率不到6成，主要因素為護病比過高、薪資低、工時長。陽明醫院祭高薪搶護理師，引人注目，市區大型醫院留意是否引發跳槽情形。
陳姓護理師說，初任護理師一般薪水行情3萬多元，工作要排上大、小夜班，工時長又辛苦，現在長照也缺護理師，工作機會多，薪資不是唯一考量，工作安定、人事制度也是考量因素。
陽明醫院院長謝景祥1998年創立陽明醫院，2004年買下林綜合醫院，2005年2月遷至市府南側吳鳳北路現址，從骨科專門轉型為綜合醫院，2020年新醫療大樓動工，為地下4層地上12層建物，位在市中心，交通方便，醫院成長茁壯發展成地區醫院，與市府推動公共衛生業務，為市民顧健康。
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