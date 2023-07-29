登革熱疫情南北夾擊 嘉義市建構防病媒蚊跨界防線再加碼獎勵金

台南、雲林登革熱疫情燒不停，位處雲南中間的嘉義市被南北夾擊，杜蘇芮颱風警報解除，帶來雨水，恐造成登革熱病媒蚊孳生，嘉義市衛生局防病媒蚊大作戰，每天派巡查員12人分6組，在各里巡查，清除孳生源，監控病媒蚊指數，再加碼百元獎勵NS1快篩服務醫療院所。

為盡早找出隱藏社區中個案，阻斷病毒傳播，市府鼓勵醫療院所加強通報，並輔以登革熱NS1快篩試劑檢測，繼推行主動通報獎勵金500元禮券措施後，再加碼獎勵執行登革熱NS1快篩並通報醫療院所，每案可獲得100元禮券。

衛生局長廖育瑋說，截至26日全國本土登革熱病例累計630例，其中以台南及雲林確診數最多，嘉市目前無確診病例。但因地理位置緊鄰台南、雲林等高風險區，更須做好防範措施。

嘉義市17日起推出自登革熱高風險地區旅遊，返家後2周內如出現登革熱疑似症狀者，至轄內提供登革熱NS1快速篩檢服務的醫療院所就醫，接受NS1快篩，如經確診並配合完成防疫作為，確診民眾及主動通報的醫療院所可獲得500元禮券。

鼓勵更多醫療院所加入快篩行列，以利早期發現登革熱個案，即日起再加碼NS1快篩服務院所完成篩檢及通報者，每件100元禮券獎勵。廖育瑋說，暑期旅遊旺季，人口移動迅速，請民眾提高警覺加強自身防蚊措施。