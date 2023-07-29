聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛上阿里山茶 陸配茶藝師創業圓夢

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉縣阿里山鄉陸籍新住民蔡靜（左一）獲移民署補助，圓創業夢。圖／移民署南區嘉縣服務站提供
嘉縣阿里山鄉陸籍新住民蔡靜（左一）獲移民署補助，圓創業夢。圖／移民署南區嘉縣服務站提供

嫁來嘉義縣阿里山鄉19年的大陸籍新住民蔡靜，以「瀞茗軒人文茶空間」入選內政部移民署第九屆新住民及其子女築夢計畫創業與行銷組，獲得8萬元獎金補助創業；蔡靜說，未來將以專業知識，協助阿里山鄉缺乏銷售經驗茶農推廣銷售茶葉

來自大陸廣西桂林的新住民蔡靜，19年前嫁到阿里山鄉從事茶葉工作，期間取得茶藝師及美學等證照，日前獲築夢計畫的創業金，成立瀞茗軒茶葉有限公司，在阿管處遊客中心承租店面，一圓從小對茶藝的創業夢想。

蔡靜表示，自己從小就愛喝茶，結婚來台後接觸茶葉工作，幸運遇到嚴師傳授經驗，努力學習取得茶藝師證照，她也發現許多茶農只懂種茶及製茶，卻不懂賣茶。

為幫助更多阿里山茶農推廣銷售茶葉，蔡靜說，她萌生創業想法，得知移民署有辦「新住民及其子女築夢計畫」，把自己人生經歷與夢想寫成計畫報名參賽，幸運首次報名就獲獎金，達成創業夢想。

蔡靜說，期許自己透過專業知識能力，協助缺乏銷售經驗的阿里山茶農推廣銷售自家茶葉，未來希望朝多元化經營模式，讓相關農特產品結合觀光產業推向國際。

移民署南區嘉縣服務站主任林炳煌表示，蔡靜以正向心態不斷努力與學習，一步一腳印，實現夢想，期許未來有更多的新住民及其子女能勇敢追夢。

茶葉 創業 移民署

延伸閱讀

貢寮國小新校長楊小梅 師鐸獎得主全臺首位新住民校長

戀上阿里山茶 新住民蔡靜獲移民署築夢計畫金圓創業夢

喝冷泡茶消暑，多「一步驟」兒茶素更多！營養師建議這種茶最能減脂

影／移民署新北專勤隊查緝失聯移工 雇主怒開怪手毀公務車

相關新聞

愛上阿里山茶 陸配茶藝師創業圓夢

嫁來嘉義縣阿里山鄉19年的大陸籍新住民蔡靜，以「瀞茗軒人文茶空間」入選內政部移民署第九屆新住民及其子女築夢計畫創業與行銷...

台南市地重劃區低漥地變滯洪池 易淹水區度過颱風考驗

台南今日受到颱風杜蘇芮及外圍環流影響，豪雨侵襲，地政局施工中的北安商業區(商60)市地重畫工程，位於安南區西溪頂中排易淹...

颱風雨勢大！U12少棒賽今日6場賽事確定延賽 日期另行公布

台南市政府表示，依據U12少棒賽大會公告，受到雨勢影響，U12今日的6場賽事，確定皆延賽。

戀上阿里山茶 新住民蔡靜獲移民署築夢計畫金圓創業夢

嫁來嘉義縣阿里山鄉19年的大陸籍新住民蔡靜，以「瀞茗軒人文茶空間」入選內政部移民署第九屆新住民及其子女築夢計畫創業與行銷...

憂心！雲林防潮水門淤塞失靈 雙颱接連來襲縣府緊急清淤

雲林縣台西新興養殖區有才寮大排出海口的西進防潮水門，經年漂沙淤塞，整座防潮閘六扇水門全被沙掩蓋堵死，完全無法啟動，眼看雙...

這間廟大方捐地超過120頃 嘉義中正大學建校有「祂」庇蔭

當我們打開中正大學校史館的網站時，第一句話寫著「70年以前，雲嘉南的高等教育貧如荒漠，沒有一所大學.....」，表露著創辦學校的艱辛。從民國44年起，嘉義仕紳林國川博士就開始積極爭取設立大學，但多次未能如願。而到了民國75年，建校支持者人數高達一萬七千人，曾聚集在嘉南飯店廣場進行連署簽名。終於，在同一年，政府為均衡南部教育及順應輿情，決議設立中正大學。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦