愛上阿里山茶 陸配茶藝師創業圓夢

嫁來嘉義縣阿里山鄉19年的大陸籍新住民蔡靜，以「瀞茗軒人文茶空間」入選內政部移民署第九屆新住民及其子女築夢計畫創業與行銷組，獲得8萬元獎金補助創業；蔡靜說，未來將以專業知識，協助阿里山鄉缺乏銷售經驗茶農推廣銷售茶葉。

來自大陸廣西桂林的新住民蔡靜，19年前嫁到阿里山鄉從事茶葉工作，期間取得茶藝師及美學等證照，日前獲築夢計畫的創業金，成立瀞茗軒茶葉有限公司，在阿管處遊客中心承租店面，一圓從小對茶藝的創業夢想。

蔡靜表示，自己從小就愛喝茶，結婚來台後接觸茶葉工作，幸運遇到嚴師傳授經驗，努力學習取得茶藝師證照，她也發現許多茶農只懂種茶及製茶，卻不懂賣茶。

為幫助更多阿里山茶農推廣銷售茶葉，蔡靜說，她萌生創業想法，得知移民署有辦「新住民及其子女築夢計畫」，把自己人生經歷與夢想寫成計畫報名參賽，幸運首次報名就獲獎金，達成創業夢想。

蔡靜說，期許自己透過專業知識能力，協助缺乏銷售經驗的阿里山茶農推廣銷售自家茶葉，未來希望朝多元化經營模式，讓相關農特產品結合觀光產業推向國際。

移民署南區嘉縣服務站主任林炳煌表示，蔡靜以正向心態不斷努力與學習，一步一腳印，實現夢想，期許未來有更多的新住民及其子女能勇敢追夢。