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台南市本土病例累計達614例 家庭內成員感染佔近3成

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市本土登革熱確診病例累計已達614例。圖／台南市衛生局提供
台南市本土登革熱確診病例累計已達614例。圖／台南市衛生局提供

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診7例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為614例，今日7例分布狀況為永康區4例，東區2例，仁德區1例，年齡介於21歲至73歲，7例皆是由診所或醫院通報確診，市長黃偉哲除忙勘災，也提醒登革熱防疫刻不容緩，風雨過後應盡快執行排定戶內外化學防治作業，把握雨後7天黃金孳清期，全力動員孳清。

黃偉哲指出，針對目前有登革熱確診病例的區域，一定要針對高風險場域澈底巡檢，嚴格落實各項防疫措施，避免雨後積水成為病媒蚊的大溫床，籲請全體市民共同配合市府的防疫措施，把握雨後放晴時，盡快巡視家戶內外將積水容器清除，特別是常見的花盆、底盤、水桶、廢輪胎、防水帆布或風災後可能因落葉堵塞的排水孔、天溝及易積水的頂樓、地下室等，儘快將積水排除或投藥處理，避免孳生病媒蚊導致登革熱疫情持續蔓延，影響自身和家人及鄰近居民健康。

防治中心主任蘇世斌提醒，初步分析所有的病例中，有166位感染者(27%)屬於家庭內感染，代表家裡面的病媒蚊沒有殺滅。所以要特別注意颱風期間住家裡面的防蚊措施，而且南市各行政區皆屬一日生活圈範圍，人口移動迅速，各區民眾皆要提高警覺，颱風天在家時也要注意自身防蚊措施。

衛生局7月24日至7月26日在南區、安南區、仁德區及新化區共調查701戶、其中陽性戶11戶，查獲399個積水容器、14個陽性容器，衛教958人次，開立11張舉發單，為能積極找出潛在病例，除持續設置擴大採檢站，37區衛生所及全市近400家登革熱NS1快篩合約院所皆有提供採檢服務。

登革熱 確診 病媒蚊 台南

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