台南市地重劃區低漥地變滯洪池 易淹水區度過颱風考驗

台南今日受到颱風杜蘇芮及外圍環流影響，豪雨侵襲，地政局施工中的北安商業區(商60)市地重畫工程，位於安南區西溪頂中排易淹水範圍下游端，施工期間利用開發區內低漥地及滯洪池，減低區外排水負荷，並於工區內設置臨時水路，聯通至水利局草湖寮抽水站前池，提供水利局抽水運作，地政局各開發區滯洪池發揮功能，發揮排水滯洪功能，度過颱風考驗。

地政局長陳淑美表示，地政局各開發區規畫滯洪池與多元的保水設施，增加開發區蓄水能量，減低周遭易淹水風險，施工中的北安商業區，預定明年上半年完工．完工後可提供滯洪池有效滯洪量約6.4萬立方公尺．全區用地可蓄水體積與低衝擊開發LID單元雨水貯留量共約8.6萬立方公尺，開發後合計蓄水量達15萬立方公尺，並配合水利局抽水站運作，未來可改善重劃區及鄰近地區包含理想社區、北安路二段周遭易淹水的問題。

台南市已完工的開發區包含東區的平實營區、安南區的九份子重劃區、永康區的鹽行國中區段收區、麻豆區的麻豆工業區、新營區的長勝營區等都有滯洪池，其中麻豆工業區提供蓄水容量最大，重劃區內兩座滯洪池可容納約10 萬立方公尺洪水量；另有水利局興建麻工、麻柚共 2 座抽水站，其中麻工抽水站12cms抽排量體，集水面積74.57公頃，麻柚抽水站 9cms 抽排量體，集水面積44.38公頃，將重劃區箱涵排水引至滯洪池並搭配抽水機抽排水。