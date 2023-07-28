嘉義林管處轄景點、阿里山林鐵 29日恢復營運

杜蘇芮颱風侵襲，今晨刮起10級以上陣風，嘉義縣市停班課；阿里山國家森林遊樂區、阿里山林鐵、檜意森活村及嘉義製材所也暫停營運1天，隨颱風遠離明起正常營運。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天下午發布新聞稿表示，因杜蘇芮颱風遠離，明天阿里山林鐵本線（嘉義至十字路）、檜意森活村及嘉義製材所正常營運。

另外，配合阿里山國家森林遊樂區明天上午8時開園，祝山線仍停駛，神木線及沼平線正常營運。最新營運情形可至林鐵及文資處官網及臉書（Facebook）粉絲團查詢。

嘉義林管處表示，受杜蘇芮颱風影響，阿里山國家森林遊樂區自26日起預警性休園，中央氣象局今天宣布解除嘉義縣陸上颱風警報後，立即投入人力完成園區巡查及整備，明天上午恢復開園。由於雨後山區土石含水量高，易有落石及坍方，呼籲遊客暫時勿前往山區步道，以維自身安全。

嘉義縣清晨沿海測站陸續觀測到10級以上陣風，縣府清晨7時宣布停班課，嘉義市與嘉義縣屬共同生活圈，也宣布停止上班上課，連帶使得林務局管轄嘉義景點休息一天，阿里山林鐵停駛。