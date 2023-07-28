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雲林登革熱疫情持續延燒 今累計確診破百例

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府提醒民眾颱風後要加強清查積水容器。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府提醒民眾颱風後要加強清查積水容器。圖／雲林縣政府提供

雲林縣本土登革熱疫情今天新增5例確診，皆居住在古坑鄉，全縣累計案例破百，達到102例，擔心疫情蔓延，衛生局提醒民眾颱風過後，別忘再次巡視是否有被風吹來的容器造成積水，並即時清除。

雲林縣衛生局表示，今天新增5例確定病例，居住在古坑鄉（荷苞村1例、水碓村2例、朝陽村1例、東和1例），皆為7月16日至28日通報的快篩陽性個案，4例經醫院通報確診、另1例為快篩站篩檢發現。

目前經疾管署確認確診已累計102例，其中古坑鄉92例（東和村13例，高林村5例、荷苞村60例、古坑村1例、水碓村12例及朝陽村1例）、斗六市7例（鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例、成功里1例及榴南里1例）、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例及林內鄉烏麻村1例。

衛生局提醒民眾，颱風過後，別忘再次巡視是否有被風吹來的容器造成積水，雨後未及時倒除的積水最易形成病媒蚊孳生源，只要有0.5公分積水就會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床，提醒民眾雨後應特別注意，儘快檢視家戶內外積水容器，例如桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布凹陷處、廢棄輪胎等應即刻清除，持續使用的容器請倒置或加蓋，另古坑常見筍農收割後留下的竹筒，可以考慮用塑膠袋套住再用橡皮筋綁住，避免積水孳生孑孓。

衛生局 古坑 確診 雲林

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