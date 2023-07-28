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戀上阿里山茶 新住民蔡靜獲移民署築夢計畫金圓創業夢

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣阿里山鄉陸籍新住民蔡靜（左一）獲移民署新住民及其子女築夢計畫補助，於阿管處觸口遊客中心開瀞茗軒人文茶空間，圓創業夢。圖／移民署南區嘉縣服務站提供
嘉縣阿里山鄉陸籍新住民蔡靜（左一）獲移民署新住民及其子女築夢計畫補助，於阿管處觸口遊客中心開瀞茗軒人文茶空間，圓創業夢。圖／移民署南區嘉縣服務站提供

嫁來嘉義縣阿里山鄉19年的大陸籍新住民蔡靜，以「瀞茗軒人文茶空間」入選內政部移民署第九屆新住民及其子女築夢計畫創業與行銷組，獲得8萬元獎金補助創業；蔡靜說，未來將以專業知識，協助阿里山鄉缺乏銷售經驗的茶農推廣銷售茶葉

來自大陸廣西桂林的新住民蔡靜，19年前嫁到阿里山鄉開始從事茶葉工作，期間取得茶藝師及美學等證照，日前獲築夢計畫的創業金，成立瀞茗軒茶葉有限公司，在阿管處觸口遊客中心承租店面，一圓從小對茶藝的創業夢想。

蔡靜表示，自己從小就愛喝茶，結婚來台後開始接觸茶葉工作，幸運遇到嚴師傳授經驗，努力學習取得茶藝師證照，她也從中發現許多茶農只懂種茶及製茶，卻不懂得賣茶。

為幫助更多阿里山茶農推廣銷售茶葉，蔡靜說，她萌生創業想法，得知移民署有辦「新住民及其子女築夢計畫」，著手把自己的人生經歷與夢想寫成計畫報名參賽，幸運首次報名就獲獎金，達成創業夢想。

蔡靜說，期許自己透過專業知識能力，協助缺乏銷售經驗的阿里山茶農推廣銷售自家茶葉，未來希望朝多元化的經營模式，讓相關農特產品結合觀光產業推向國際。

移民署南區嘉縣服務站主任林炳煌表示，蔡靜以正向心態不斷努力與學習，一步一腳印，築夢踏實實現夢想，期許未來有更多的新住民及其子女能勇敢追夢，踴躍提出計畫申請，一起助圓夢。

嘉縣阿里山鄉陸籍新住民蔡靜獲第九屆新住民及其子女築夢計畫8萬元獎金補助，於阿管處觸口遊客中心開瀞茗軒人文茶空間，一圓創業夢想。圖／移民署南區嘉縣服務站提供
嘉縣阿里山鄉陸籍新住民蔡靜獲第九屆新住民及其子女築夢計畫8萬元獎金補助，於阿管處觸口遊客中心開瀞茗軒人文茶空間，一圓創業夢想。圖／移民署南區嘉縣服務站提供
嘉縣阿里山鄉陸籍新住民蔡靜（左2），獲第九屆新住民及其子女築夢計畫8萬元獎金補助，一圓創業夢想。圖／移民署南區嘉縣服務站提供
嘉縣阿里山鄉陸籍新住民蔡靜（左2），獲第九屆新住民及其子女築夢計畫8萬元獎金補助，一圓創業夢想。圖／移民署南區嘉縣服務站提供

茶葉 創業 移民署 阿里山

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