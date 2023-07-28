杜蘇芮釀災情！台南國定古蹟五妃廟被樹砸中 2處園區樹倒嚴重休館

杜蘇芮颱風來襲，對台南市造成不少災情，國定古蹟五妃廟因金龜樹傾倒造成中脊壓樑毀損，雖未影響古蹟結構與風貌，文化局已經已經通報文資局，並已與文化部文化資產局巡查專家會勘，決議短期先以帆布覆蓋保護，損壞修復將納入目前進行之五妃廟古蹟修復設計，盡快向文化部文化資產局申請工程專案補助。

因狂風豪雨嚴重，也對戶外空間造成嚴重災情，文化局總計各園區有將近一百棵樹木倒伏；其中，總面積達56公頃，擁有超過5千棵樹木的山上花園水道博物館，就有70棵各類樹種全倒或半倒，由於不少傾倒的樹木就位於通道及入口，館方從明日起將封園3天整修；另外隆田文化資產園區也有20棵樹木傾倒，園區也將在明日封園1天，至於其他展館則未受影響，明日起正常營運，文化局呼籲遊客注意相關訊息。

東興洋行旁日式宿舍庭園咾咕石圍牆損壞。該棟宿舍未具文資身分，但文化局以老屋善待維護，先派員清理碎石並拉設封鎖線，以免影響巷道交通，並且調度機具廠商與人員，預計週一進場處理枝幹，以釐清建築是否受損。

文化局長謝仕淵一早就前往各園區視察，他指出，這次風雨實在太大，雖然事前同仁做了相當多的準備工作， 但還是無法避免，有不少倒伏的樹木，是連支架都被吹倒，可見強風威力。他也提醒同仁，目前以確保安全為第一原則，再依照古蹟與老樹等專業技術與倫理原則來處理，儘速完成災後復原。