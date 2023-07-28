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明星巨鱷送廈門動物園 疑健康不佳原飼主百感交集

中央社／ 台南28日電

台南麻豆鱷魚王生態農場於2016年結束營業，隔年將飼養多年的明星巨鱷「小河」轉贈中國廈門動物園收養，傳出疑似健康狀況不佳，原飼主邱錫河對此百感交集，但不願多言。

自由時報今天登出署名「一個沉痛難過愛動物的台灣人」投書，文中指上網搜尋小河近況，慘不忍睹，甚至國外的網友集資刊登紐約時代廣場的戶外看板廣告想營救小河，希望收到投書的各單位為小河發聲。

邱錫河今天接受中央社記者電話訪問表示，當初因私人動物園經營困難，才決定忍痛轉送給中國大陸動物園，轉送過程一波三折，曾親自到對岸觀察飼養環境，感覺一切都很好，後來還去探視過十幾次，直到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發中斷聯繫。

被問到得知小河健康狀況不佳時，邱錫河說，百感交集，午夜夢迴時會想哭，但因不了解情況，不便多說什麼。

邱錫河的兒子邱建文說，今年5月曾到廈門探視小河，當時有看到一些外傷正接受治療，曾就飼養環境及餵食等方面提建議，但對方有自己做事方法，且也已在不同環境飼養多年，只能提供參考，至於外界意見，因現在已不是飼養者，沒有立場發言。

中國大陸影音頻道「爬行天下」去年12月揭露小河疑似遭受不當對待，生活環境欠佳、健康狀況堪憂，海峽交流基金會（海基會）曾透過兩岸機制、海峽兩岸關係協會（海協會）反映，期待廈門有關部門可以使園方加以整改，還通知廈門台商協會協助關心。

廈門 動物園

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