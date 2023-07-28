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嘉市樹倒廣告招牌掉落零星風災 應變中心改二級開設黃敏惠坐鎮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠(左二)上午11點再度到災害應變中心主持工作會議。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠(左二)上午11點再度到災害應變中心主持工作會議。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午宣布停班停課，風大雨小，中午脫離颱風杜蘇芮暴風圈，災害應變中心改為二級開設，統計颱風期間，造成12棵路樹倒伏、1處廣告招牌掉落、1處電線掉落，1處鐵皮搖搖欲墜，都馬上清除完畢。

上午7點多宣布停班停課，熱門景點檜意森活村公告休園，店家大多關門，園區冷清，車庫園區、嘉義製材所等景點也冷清。設在消防局災害應變中心中午改為二級線上開設，為避免掃到颱風尾，市府防災任務編組單位工作人員仍上班，持續注意颱風過後強降雨及防救災整備應變作業，保持通訊暢通。

市長黃敏惠上午11點再度到災害應變中心主持工作會議，聽取氣象預報，各局處、五河局、台電台水等報告，要求各單位分工合作、確保市民生命財產安全，指示各單位持續關注颱風動向，與台電、中華電信及自來水公司等緊密聯繫，加強整備，確保電力、自來水供應和通訊網絡正常運作，呼籲民眾颱風期間減少不必要外出，發現路面障礙物、任何危險，可撥打「1999」通報處理。

上午宣布停班停課後，教育處為避免家長學生跑學校，馬上以教育處校務ＡＰＰ推播訊息，給全市教職員及家長知悉，並請學校調整相關預定訂業，教育處長林立生說，透過推播讓家長與孩子能即時平安返家，注意自身安全為首要。

發給國中小學生電子卡「嘉e卡」，透過刷卡感應，可進行學生到校資訊推播、辦理健康傷病資訊管理、學校圖書館借還書，還有一卡通小額支付等功能，家長可利用手機下載校務系統行動APP接收孩子到校時間、學生傷病歷程資訊、學校重要訊息等通知，還可隨時進行線上請假、了解孩童的圖書借閱情形、查詢電子聯絡簿等，清楚便捷資訊隨手可得。

嘉義市災害應變中心統計颱風期間，造成12棵路樹倒伏、1處廣告招牌掉落、1處電線掉落，1處鐵皮搖搖欲墜，都馬上清除完畢。圖／嘉市府提供
嘉義市災害應變中心統計颱風期間，造成12棵路樹倒伏、1處廣告招牌掉落、1處電線掉落，1處鐵皮搖搖欲墜，都馬上清除完畢。圖／嘉市府提供
嘉市府教育處發給國中小學生電子卡「嘉ｅ卡」。圖／嘉市府提供
嘉市府教育處發給國中小學生電子卡「嘉ｅ卡」。圖／嘉市府提供
嘉義市災害應變中心統計颱風期間，造成12棵路樹倒伏、1處廣告招牌掉落、1處電線掉落，1處鐵皮搖搖欲墜，都馬上清除完畢。圖／嘉市府提供
嘉義市災害應變中心統計颱風期間，造成12棵路樹倒伏、1處廣告招牌掉落、1處電線掉落，1處鐵皮搖搖欲墜，都馬上清除完畢。圖／嘉市府提供
嘉義市災害應變中心統計颱風期間，造成12棵路樹倒伏、1處廣告招牌掉落、1處電線掉落，1處鐵皮搖搖欲墜，都馬上清除完畢。圖／嘉市府提供
嘉義市災害應變中心統計颱風期間，造成12棵路樹倒伏、1處廣告招牌掉落、1處電線掉落，1處鐵皮搖搖欲墜，都馬上清除完畢。圖／嘉市府提供

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