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杜蘇芮颱風強風橫掃 雲林海洋音樂祭緊急宣布延期
受到杜蘇芮颱風夾帶強風、大雨影響，雲林縣海洋音樂祭活動原訂明天開幕，因活動場地殘枝落葉多，又有樹木倒塌，縣府今宣布活動順延一周，改於8月5、6日及8月12、13日舉行。
雲林縣災害應變中心根據氣象局發布陸上強風特報，宣布今天包括四湖等6鄉鎮停班課一天，縣長張麗善表示，海洋音樂祭活動地點位於四湖鄉三條崙海水浴場，活動場域經承辦單位現勘後，評估場地狀況皆不樂觀，須等風雨過後，再會同相關單位協助清理復原現場，以維護民眾參與活動的安全性及品質。
縣府文化觀光處長陳璧君表示， 2023雲林海洋音樂祭活動將順延一周，改為8月5、6日及8月12、13日登場，下周活動現場仍有超強卡司精彩演出、夏日市集、消暑狂歡派對「水樂園泡泡趴」、森林秘境體驗、沙灘排球比賽、SUP活動、Happy Hour限量美食等。更多活動詳情請上「雲林縣政府文化觀光處」、「慢遊雲林」或「雲林海洋音樂祭」FB粉絲專頁查詢。
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