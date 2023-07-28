杜蘇芮颱風強風橫掃 雲林海洋音樂祭緊急宣布延期

受到杜蘇芮颱風夾帶強風、大雨影響，雲林縣海洋音樂祭活動原訂明天開幕，因活動場地殘枝落葉多，又有樹木倒塌，縣府今宣布活動順延一周，改於8月5、6日及8月12、13日舉行。

雲林縣災害應變中心根據氣象局發布陸上強風特報，宣布今天包括四湖等6鄉鎮停班課一天，縣長張麗善表示，海洋音樂祭活動地點位於四湖鄉三條崙海水浴場，活動場域經承辦單位現勘後，評估場地狀況皆不樂觀，須等風雨過後，再會同相關單位協助清理復原現場，以維護民眾參與活動的安全性及品質。