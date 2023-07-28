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杜蘇芮強風侵襲 台南酪梨、文旦落果 農民「不想面對」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南大內酪梨正值產季，果園酪梨樹被吹倒，落果率約1成。記者莊曜聰／攝影
台南大內酪梨正值產季，果園酪梨樹被吹倒，落果率約1成。記者莊曜聰／攝影

杜蘇芮侵襲南台，今天凌晨吹起強風，沿海地區一度有11級陣風，下個月即將採收的麻豆文旦已經八分熟，柚農雖然有事先做好準備，但仍不免心驚驚，今天上午趕緊出門巡視果園，有人發現文旦樹倒了，直呼「不想面對」，粗估落果大約在5%左右，還不到1成，還在能夠接受的範圍，大內酪梨則正值採收期，飽滿果實加重枝葉負擔，農民巡視後估計落果約1成，但未來一周才是考驗，若天氣隨即恢復炎熱，恐怕會造成大量落果。

麻豆柚農李明彥說，一整個晚上沒睡好，清晨風雨稍緩時，他趕緊到果園巡視，看到自家文旦樹倒了2棵，讓他有點心疼，地上也有些許落果，所幸出門前就做好心理準備，到現場後清點數量，發現沒有預想中嚴重，還可以接受，另外一位柚農李佳翰表示，果園只有些微落果，災情不大，現在比較擔心後續外圍環流雨勢，希望不要太大，以免影響文旦品質。

大內種植酪梨的青農楊子賢上午到果園巡視，發現園裡的酪梨樹倒了一棵，所幸落果沒想像中嚴重，她說自家果園在曾文溪畔，「河景第一排」風勢超大，雖然落果不多，但雨後不能搶收，要等果樹狀態穩一點才能採，但若天氣馬上轉晴，溫差可能會造成大量落果，未來一周才是考驗，果農翁羚桂說，目前採收的 是紅心圓、加林一號等品種，雖然落果沒想像中的多，但樹上果實有無受損，還是得等採收才知道，就像拆「驚喜包」一樣。

大內種植酪梨面積259公頃，麻豆文旦種植面積860公頃，兩者都是南市第一，杜蘇芮強風侵襲，大內區長李義隆、麻豆區長柳世雄都前往果園巡視，目前尚未傳出重大災情，後續狀況有待觀察。

杜蘇芮強風侵襲南台，麻豆文旦下個月進入採收期，有文旦樹被吹倒。記者莊曜聰／攝影
杜蘇芮強風侵襲南台，麻豆文旦下個月進入採收期，有文旦樹被吹倒。記者莊曜聰／攝影
杜蘇芮強風侵襲南台，麻豆文旦下個月進入採收期，果園出現落果情形。記者莊曜聰／攝影
杜蘇芮強風侵襲南台，麻豆文旦下個月進入採收期，果園出現落果情形。記者莊曜聰／攝影
台南大內酪梨正值產季，強風侵襲落果率約1成，未來一周是關鍵期。記者莊曜聰／攝影
台南大內酪梨正值產季，強風侵襲落果率約1成，未來一周是關鍵期。記者莊曜聰／攝影

文旦 酪梨

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