杜蘇芮強風侵襲 台南酪梨、文旦落果 農民「不想面對」

杜蘇芮侵襲南台，今天凌晨吹起強風，沿海地區一度有11級陣風，下個月即將採收的麻豆文旦已經八分熟，柚農雖然有事先做好準備，但仍不免心驚驚，今天上午趕緊出門巡視果園，有人發現文旦樹倒了，直呼「不想面對」，粗估落果大約在5%左右，還不到1成，還在能夠接受的範圍，大內酪梨則正值採收期，飽滿果實加重枝葉負擔，農民巡視後估計落果約1成，但未來一周才是考驗，若天氣隨即恢復炎熱，恐怕會造成大量落果。

麻豆柚農李明彥說，一整個晚上沒睡好，清晨風雨稍緩時，他趕緊到果園巡視，看到自家文旦樹倒了2棵，讓他有點心疼，地上也有些許落果，所幸出門前就做好心理準備，到現場後清點數量，發現沒有預想中嚴重，還可以接受，另外一位柚農李佳翰表示，果園只有些微落果，災情不大，現在比較擔心後續外圍環流雨勢，希望不要太大，以免影響文旦品質。

大內種植酪梨的青農楊子賢上午到果園巡視，發現園裡的酪梨樹倒了一棵，所幸落果沒想像中嚴重，她說自家果園在曾文溪畔，「河景第一排」風勢超大，雖然落果不多，但雨後不能搶收，要等果樹狀態穩一點才能採，但若天氣馬上轉晴，溫差可能會造成大量落果，未來一周才是考驗，果農翁羚桂說，目前採收的 是紅心圓、加林一號等品種，雖然落果沒想像中的多，但樹上果實有無受損，還是得等採收才知道，就像拆「驚喜包」一樣。