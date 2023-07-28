颱風凌晨發威！台南5萬多戶停電 3722戶還待修復

台南市凌晨開始風雨交加，許多地區電線因行道樹甚至電線桿倒損停電，台電最新統計到中午12點總停電戶數高達51020戶，直到中午安南龍崎北門仁德等11個行政區還有3722戶仍然停電，等待台電搶修。

台南永康、東區、仁德等地今天凌晨突然停電。仁德早餐店林姓老闆說，凌晨一點不到正在備料的時候突然停電，不但影響小籠包、蛋餅豆漿、米漿等製作。

東區楊姓學生說，凌晨一點左右在住處看電視突然間停電，所有的電燈都熄滅一片漆黑，但是停大概1秒鐘又恢復照明，不過電視卻壞掉了，很可能是突然跳電又恢復供電造成、「這樣可以申請國賠嗎？」

關廟區新光里長黃瑞池說，里內24戶停電、直到中午都還沒有找出原因，要等台電找出原因才有可能恢復供電，停電住戶大多數都是老人家，而且住戶分散現在很多掉落樹木枝幹清理困難也要一段時間。

杜蘇芮颱風外圍環流強陣風高達10級，造成許多地區台電設備受損引發停電，5萬多用戶台電搶修你有四萬多戶恢復供電，目前還有3722戶還待修復或找出停電原因。