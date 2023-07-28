雲林台西大排出海水門被漂沙堵死 養殖區道路垃圾成災

雲林縣台西鄉今天清晨籠罩暴風雨中，位於新興養殖區有才寮大排出海口的水閘門，因被大量漂沙封阻而無法開啟，海水漲潮，大量海漂垃圾溢過海堤，掉落在養殖區的道路，整條路幾乎被垃圾封阻，當地鄉代陳文求獲報，請挖土機要進入搶修，卻因去路橫阻，擔心海水一旦溢漫海堤，上千公頃養殖區將難逃水難，後果不勘設想，正全力搶救中。

雲林沿海地區今天風雨轉強，台西鄉一早就風雨交加，鄉民代表陳文求今天早上接獲多位新興養殖區的養殖業者急緊求救電話，他趕往查看，抵達有才寮大排出海口段，發現整條路全被海漂垃圾封阻，漂流木、瓶罐海廢充斥，連同泥土掩蓋整條去路。

由於養殖區的主要排水出海口水閘門全被漂沙堵死，無法開關啟動，動彈不得，陳文求說，這條沿著海堤防汛道的主要排水，關係廣大上千公頃養殖區的排水，出海口一旦被漂沙封死，未來如再有豪雨來襲，內陸積水排不出去，如再加上海水漲潮，整個養殖區「穩死的」。

因情況危緊，陳文求和養殖業者請來怪手準備到養殖排水的出海口清除淤沙，以能啟動水門，但唯一的防汛道通道卻被水量海漂垃圾橫阻，挖土機進不了，村民心急如焚，只能請挖土機先自行「開路」，排除海廢障礙再慢慢前往出海口水門進行緊急清淤。

陳文求等人無奈指出，新興養殖區西進水門長久來因拋砂工程帶來大量漂沙，使水門受阻，他們一再反映盡速清淤，但還在研議如何處理，風雨已來襲，陳文求等人說，幸好雨勢還不大，他們正設法趕緊先將水門淤沙清除再說，起碼讓養殖區的水能排得出去。