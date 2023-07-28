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雲林海線突宣布停班停課 家長搶接孩子、市場忙收攤
雲林縣連日無風無雨大晴天，今天清晨突然風雨轉大，縣政府早上突然宣布北港鎮及台西沿海地區停班停課，許多已送孩子上學再上班的家長，趕忙回家接小孩，抱怨宣布太慢，打亂大家生活，由於風雨逐漸變強，部分路樹被吹倒，就連菜市場人變少，攤商也忙著收攤「緊收卡安全啦！」
氣象局發布陸上強風特報，影響時間為28日白天，影響區域包含雲林縣麥寮、台西、四湖、口湖、水林、北港，因此，雲林縣府今天早上七點多，宣布北港等沿海鄉鎮停班停課一天。
早上，雲林海線雨勢不強，但有陣陣強風，家長冒著強風來接小孩，抱怨說，縣府發佈太慢，已經送完小孩，來上班，現在又要緊急來接小孩。北港鎮最大的鎮立幼兒園則不見有學童上課，只見園方工作人員忙著收拾東西，把鐵門拉下趕著下班，園方說，幸好目前孩子也放暑假所以幼兒園都沒孩子來上課，否則會有很多人來接孩子。
北港鎮上還可以看見民眾頂著強風撐著家樹，並用麻繩支撐，他說，因為風真的太強，樹好不容易長這麼高，倒掉危險又可惜，趕緊加強支撐。
雲林縣長張麗善說明指出，縣府是於早上七點十五分接到中央氣象局發布強風特報，才宣布沿海六鄉鎮停班停課，宣布停班課是有所依據，造成不便請大家見諒。
最忙的還有各地的傳統菜市場，因強風特報來得突然，許多攤商也備齊貨物早早就出攤上市，沒想到約六、七點風勢轉強，雨也變大，只見零星民眾冒雨趕著買菜，魚肉攤商門可羅雀，許多攤商不知風雨會不會再轉強，「少賺一天嘸要緊，緊收回家卡安全啦！」原本中午才收攤的多家攤商也趕忙收拾魚肉貨品，趕緊回家躲風雨卡實在。
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