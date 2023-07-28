快訊

打造台版貝爾實驗室！台積電全球研發中心今啟用 張忠謀親臨見證

杜蘇芮通過金門現在風雨最劇烈 氣象局指停班課關鍵是它

論文抄襲案余正煌同意和解撤告 林智堅捐30萬做公益獲不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林海線突宣布停班停課 家長搶接孩子、市場忙收攤

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林沿海風雨突然轉強，部分路樹被吹倒，民眾趕緊扶正保固。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海風雨突然轉強，部分路樹被吹倒，民眾趕緊扶正保固。記者蔡維斌／攝影

雲林縣連日無風無雨大晴天，今天清晨突然風雨轉大，縣政府早上突然宣布北港鎮及台西沿海地區停班停課，許多已送孩子上學再上班的家長，趕忙回家接小孩，抱怨宣布太慢，打亂大家生活，由於風雨逐漸變強，部分路樹被吹倒，就連菜市場人變少，攤商也忙著收攤「緊收卡安全啦！」

氣象局發布陸上強風特報，影響時間為28日白天，影響區域包含雲林縣麥寮、台西、四湖、口湖、水林、北港，因此，雲林縣府今天早上七點多，宣布北港等沿海鄉鎮停班停課一天。

早上，雲林海線雨勢不強，但有陣陣強風，家長冒著強風來接小孩，抱怨說，縣府發佈太慢，已經送完小孩，來上班，現在又要緊急來接小孩。北港鎮最大的鎮立幼兒園則不見有學童上課，只見園方工作人員忙著收拾東西，把鐵門拉下趕著下班，園方說，幸好目前孩子也放暑假所以幼兒園都沒孩子來上課，否則會有很多人來接孩子。

北港鎮上還可以看見民眾頂著強風撐著家樹，並用麻繩支撐，他說，因為風真的太強，樹好不容易長這麼高，倒掉危險又可惜，趕緊加強支撐。

雲林縣長張麗善說明指出，縣府是於早上七點十五分接到中央氣象局發布強風特報，才宣布沿海六鄉鎮停班停課，宣布停班課是有所依據，造成不便請大家見諒。

最忙的還有各地的傳統菜市場，因強風特報來得突然，許多攤商也備齊貨物早早就出攤上市，沒想到約六、七點風勢轉強，雨也變大，只見零星民眾冒雨趕著買菜，魚肉攤商門可羅雀，許多攤商不知風雨會不會再轉強，「少賺一天嘸要緊，緊收回家卡安全啦！」原本中午才收攤的多家攤商也趕忙收拾魚肉貨品，趕緊回家躲風雨卡實在。

雲林沿海地區風雨突然轉強，縣府宣布停班停課，幼兒園也把鐵門拉下，趕著下班。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海地區風雨突然轉強，縣府宣布停班停課，幼兒園也把鐵門拉下，趕著下班。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海地區風雨突然轉強，縣府宣布停班停課，菜市場變得冷清，攤商忙著收攤。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海地區風雨突然轉強，縣府宣布停班停課，菜市場變得冷清，攤商忙著收攤。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善說明是七點十五分接到中央氣象局發布強風特報才宣布沿海六鄉鎮停班停課，宣布是有所依據，造成不便請大家見諒。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善說明是七點十五分接到中央氣象局發布強風特報才宣布沿海六鄉鎮停班停課，宣布是有所依據，造成不便請大家見諒。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海地區風雨突然轉強，縣府宣布停班停課，許多家長趕忙去學校接孩子。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海地區風雨突然轉強，縣府宣布停班停課，許多家長趕忙去學校接孩子。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海地區風雨突然轉強，縣府宣布停班停課，菜市場變得冷清，攤商忙著收攤。記者蔡維斌／攝影
雲林沿海地區風雨突然轉強，縣府宣布停班停課，菜市場變得冷清，攤商忙著收攤。記者蔡維斌／攝影

停班停課 颱風 雲林 張麗善

延伸閱讀

台南高雄緊急宣布停班停課 鄉民嗨「放4天連假」：颱風假放錯天？

影／屏東清晨宣布停班停課挨轟 周春米：考量民眾安全、南高屏生活圈

雲林7點20分宣布部分沿海六鄉鎮停班課 民罵翻：已經到了

影／杜蘇芮颱風尾橫掃南部 七縣市宣布停班停課

相關新聞

杜蘇芮強襲台南行路樹災情慘 近千棵倒伏市容滿目瘡痍

杜蘇芮颱風強風襲擊，台南市28日零點過後，不斷傳出行道樹倒伏的案件，因有的橫倒路面，影響行車安全，至今天早上9點為止，通...

台南清晨緊急宣布停班停課 黃偉哲沒被罵翻的 「關鍵」

台南市政府上午6點許緊急公告今天停止上班上課，市長黃偉哲上午也說明決策關鍵，他表示昨晚入夜後風雨明顯增強，和市府團隊一直...

雲林海線突宣布停班停課 家長搶接孩子、市場忙收攤

雲林縣連日無風無雨大晴天，今天清晨突然風雨轉大，縣政府早上突然宣布北港鎮及台西沿海地區停班停課，許多已送孩子上學再上班的...

颱風來雨 嘉義公園尿尿小童恢復噴水 公園地景開放戲水

嘉義供應民生工業用水仁義潭、蘭潭水庫，受惠最近幾波降雨，以及杜蘇芮颱風帶來雨水，蓄水率重回逾9成，水情燈號黃燈未調降，為...

杜蘇芮颱風橫掃台南4萬多戶停電 還有4千多戶待搶修

杜蘇芮颱風橫掃台南地區，強勁風勢造成許多災情，影響供電設備及線路，有4萬多用戶造成影響，台電正積極搶修中。

不是擦邊台南！台南市區強風吹倒路樹 多處地下道及道路受阻

台南市議員王家貞服務處清晨接獲通報，東區勝利路東寧路口、前鋒路後火車站近地下道等處因大樹傾倒造成道路通行受阻，請鄉親出行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦