影／杜蘇芮強吹 台南半夜倒塌路樹壓毀轎車、道路封閉

杜蘇芮颱風過境，台南市區昨晚入夜之後強風來襲，陸續傳出災情，東區裕信路、裕興街口及小東與莊敬路口均傳倒塌路樹壓毀路旁轎車，北門路二段文創園區前路樹倒塌，封閉南往北向道路，中西區衛民街鐵皮屋鐵皮剝落，安南區城西街則傳積水，員警徹夜處理災情，疲於奔命。

東區入夜後風勢變大，凌晨1時30分許陸續傳出路樹倒塌，在裕信路、裕興街口路樹倒塌，應聲的壓到停放路旁的白色轎車車頭，市警一分局員警據報後趕往現場處理，維持交通秩序外，通知車主到場，車主高呼沒想到成了受害戶。

無獨有偶，小東與莊敬路口路樹也因強風，路樹連根拔起，樹幹硬生生的強壓在停放路邊停車格上的轎車後車廂之上，車主接獲通知後，當場看傻眼。另北門路二段文創園區前路樹倒塌，南往北向道路封閉，警方則派員冒雨在台南火車站前交通管制，確保路過人車安全，直至工務局清除倒塌路樹。

另在中西區，中成路上KTV帆布被強風吹的搖搖欲墜，員警到場協助擺放交通錐及交通疏導，並由店家拆除外，衛民街無人住居鐵皮屋鐵皮剝落，員警也到場拉封鎖線，並聯繫屋主處理。

成功路與海安路口，路旁的水塔滾翻在馬路上，員警到場利用地形先固定該水塔，府前二段與海安路口則童裝店招牌掉落，員警到場拉起封鎖線，並通報工務局排除障礙。

此外，海安路水仙宮市場公車停靠站處、南門路與南門路237巷口、永福路一段等9處路樹倒塌，均由員警到場設置圓錐警示或移置路旁，後續通知工務局排除障礙完畢。

此外，安平區凌晨2時30分建平17街陸續傳出路樹倒塌，員警到場拉起封鎖線，轉請工務局等單位處理。州平二街、安北路口路樹倒塌，員警則通報相關單位處理。

北區北門、北忠路口路樹倒塌，現場有一部車輛後車窗遭砸毀，無人受傷，因樹枝擋在路面，妨害行車通行且路樹尚可以人力搬離，員警合力將路樹移置路旁。五分局統計，路樹倒塌38件，電線掉落1處。

安南區今晨傳多起路樹倒塌，招牌掉落，警方據報後趕往現場處理，如員警可自行排除，均冒雨搶通外，大樹部分則通知工務局等單位處理。另安南區城西路1段也傳積水，水深到腳踝，退水中。